08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Потряс Россию взрыв на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 года

14:12 08.08.2020 Фото: vk.com
0

Неизвестные оставили дипломат с взрывчаткой у торгового павильона в переходе метро в 1,5 км от Кремля. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Террористов за 20 лет так и не нашли.

Потряс Россию взрыв на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 года
20 лет назад произошёл теракт на Пушкинской площади в Москве, который потряс всю Россию

8 августа 2000 года в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.

После хлопка и яркой вспышки по переходу прошла взрывная волна, а потом повалил густой дым. В тоннеле было людно, и потому последствия были ужасающими. Те, кто оказался дальше от эпицентра взрыва, в панике выбегали из перехода. Те, кому повезло меньше, шли наверх окровавленные, в состоянии шока. Поблизости от места взрыва остались лежать семь погибших. Позже в больницах умрут ещё шестеро.

Ранения разной степени тяжести получили 118 человек, в том числе шестеро детей. Их посекло поражающими элементами бомбы, осколками стекла, обломками облицовочной плитки и превратившимися в шрапнель алюминиевыми конструкциями киосков. Некоторых обожгло, многие получили отравления продуктами горения.

Следствие рассматривало множество версий случившегося и склонялось к тому, что это теракт, ведь тогда в разгаре была вторая чеченская война. Началось расследование версии теракта. Уже ночью был готов фоторобот двух мужчин, составленный со слов очевидцев. Он не оставлял сомнений, что подозреваемые — кавказцы. Описание под фотороботом одного из них гласило: «На вид 25-35 лет, рост около 185 см, спортивного телосложения, волосы коротко стриженные, тёмные. Был одет: футболка тёмного цвета».

Как выяснило следствие, в дипломате, который подозреваемые оставили у торгового павильона, находилось безоболочное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте — вчетверо больше, чем в самых мощных противопехотных минах. Оно было начинено шурупами и винтами, чтобы максимально усилить поражающую мощь.

К 2005 году СМИ было известно, что у следствия осталась единственная версия — теракт. Ни заказчиков, ни организаторов взрыва найти не удалось. Дело было закрыто. Мотивы террористов, убивших 13 человек, так и остались тайной, ответственность за теракт никто на себя не взял.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не нашли террористов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал Ростуризм
18:06 08-08-2020
Что нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал Ростуризм
Выплаты по 10 000 рублей каждый месяц. Кого внесла в новый законопроект Госдума?
17:54 08-08-2020
Выплаты по 10 000 рублей каждый месяц. Кого внесла в новый законопроект Госдума?
"Сидевшие в бункере" на самоизоляции начнут заражаться COVID-19 осенью, предрек ученый 1
17:32 08-08-2020
Закрывает КПП на границе с Крымом 9 августа Украина из-за коронавируса
17:23 08-08-2020
Закрывает КПП на границе с Крымом 9 августа Украина из-за коронавируса
Диверсией и фейком назвали проект о полетах чиновников бизнес-классом власти Хабаровского края
17:04 08-08-2020
Диверсией и фейком назвали проект о полетах чиновников бизнес-классом власти Хабаровского края
Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман
16:48 08-08-2020
Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман
"Ответила мерзавцам Россия": в 2008 году "объявили войну РФ" конфликтом на Северном Кавказе, оценил Медведев
16:39 08-08-2020
Жертвы ковида: Умерли 129 россиян от коронавируса за сутки на 8 августа. Всего скончались 14 854 зараженных в России
16:24 08-08-2020
Жертвы ковида: Умерли 129 россиян от коронавируса за сутки на 8 августа. Всего скончались 14 854 зараженных в России
БердскГорели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска
16:11 08-08-2020
Горели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска
Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области
15:55 08-08-2020
Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области