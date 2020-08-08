Потряс Россию взрыв на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 года

Неизвестные оставили дипломат с взрывчаткой у торгового павильона в переходе метро в 1,5 км от Кремля. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. Террористов за 20 лет так и не нашли.

20 лет назад произошёл теракт на Пушкинской площади в Москве, который потряс всю Россию

8 августа 2000 года в переходе метро под Пушкинской площадью, в полутора километрах от Кремля, прогремел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и более 100 пострадали.

После хлопка и яркой вспышки по переходу прошла взрывная волна, а потом повалил густой дым. В тоннеле было людно, и потому последствия были ужасающими. Те, кто оказался дальше от эпицентра взрыва, в панике выбегали из перехода. Те, кому повезло меньше, шли наверх окровавленные, в состоянии шока. Поблизости от места взрыва остались лежать семь погибших. Позже в больницах умрут ещё шестеро.

Ранения разной степени тяжести получили 118 человек, в том числе шестеро детей. Их посекло поражающими элементами бомбы, осколками стекла, обломками облицовочной плитки и превратившимися в шрапнель алюминиевыми конструкциями киосков. Некоторых обожгло, многие получили отравления продуктами горения.

Следствие рассматривало множество версий случившегося и склонялось к тому, что это теракт, ведь тогда в разгаре была вторая чеченская война. Началось расследование версии теракта. Уже ночью был готов фоторобот двух мужчин, составленный со слов очевидцев. Он не оставлял сомнений, что подозреваемые — кавказцы. Описание под фотороботом одного из них гласило: «На вид 25-35 лет, рост около 185 см, спортивного телосложения, волосы коротко стриженные, тёмные. Был одет: футболка тёмного цвета».

Как выяснило следствие, в дипломате, который подозреваемые оставили у торгового павильона, находилось безоболочное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте — вчетверо больше, чем в самых мощных противопехотных минах. Оно было начинено шурупами и винтами, чтобы максимально усилить поражающую мощь.

К 2005 году СМИ было известно, что у следствия осталась единственная версия — теракт. Ни заказчиков, ни организаторов взрыва найти не удалось. Дело было закрыто. Мотивы террористов, убивших 13 человек, так и остались тайной, ответственность за теракт никто на себя не взял.