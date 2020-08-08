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"Как мертвому припарка": опроверг мифы о лечении больных с COVID-19 доктор Гинцбург

14:23 08.08.2020 Фото: pexels.com
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"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего", пояснил директор центра им. Гамалеи.

Как мертвому припарка: опроверг мифы о лечении больных с COVID 19 доктор Гинцбург
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как мертвому припарка: опроверг мифы о лечении больных с COVID 19 доктор Гинцбург

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Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в СМИ появились сообщения, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который, в частности, содержится в винах, арахисе, фисташках, какао.

"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки", - сказал Гинцбург.

По его словам, речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.

Он пояснил, что вакцина работает профилактически, а антитела - терапевтически, то есть когда человек уже заболел.

"То есть (если - ред.) человек заболел, вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус", - пояснил Гинцбург, добавив, что сегодня их вводят только внутривенно, под капельницей.

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