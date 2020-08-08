Похищали людей и уничтожали их имущество 7 вымогателей в Бердске

Банда орудовала на протяжении двух лет и в соседнем районе. Потерпевшими признаны 11 жителей Искитима, ущерб - свыше 300 тыс. рублей. Дело направлено в Искитимский районный суд.

Дело вымогателей с обвинительным заключением передано в суд

Зампрокурора Новосибирской области 6 августа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о совершении группой лиц ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Искитимского района и Бердска.

По данным облпрокуратуры, в совершении преступлений обвиняются семеро мужчин в возрасте до 45 лет, один из них на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Новосибирской области.

По версии следствия, на протяжении 2017 – 2019 годов участники группы вымогали денежные средства у жителей Искитима, применяя насилие и угрожая его применением, повреждали имущество потерпевших.

Кроме того, трем обвиняемым инкриминировано похищение человека из корыстных побуждений.

Потерпевшими от преступных действий стали 11 человек. Общая сумма похищенного имущества превышает 300 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Искитимский районный суд Новосибирской области.