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Разорвал селезенку избитому до смерти приятелю и получил 8 лет строго режима житель Новосибирской области

15:33 08.08.2020 Фото: pixabay.com
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Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от закрытой тупой травмы живота, приведшей к развитию обильной кровопотери в п. Красный Яр. Суд отказал подсудимому в апелляции.

Разорвал селезенку избитому до смерти приятелю и получил 8 лет строго режима житель Новосибирской области
Суд убийце вступил в законную силу

Вступил в силу приговор суда по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пятницу в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего

В суде установлено, что в п. Красный Яр Новосибирского района в ночь на 14 января 2019 года между осужденным и потерпевшим в ходе совместного распития спиртных напитков возник словесный конфликт, после которого осужденный избил потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от закрытой тупой травмы живота с разрывом селезенки, приведшей к развитию обильной кровопотери.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления суд первой инстанции приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной инстанции, Новосибирский областной суд отклонил доводы жалобы адвоката осужденного о недоказанности вины и оставил без изменения приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного ему наказания.

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