Задержали за разбой в Бердске находившегося в федеральном розыске 18-летнего гастролера из Красноярска

Разбойник напал на прохожего мартовским вечером на ул. Комсомольской, повалили и отобрал телефон. Подозреваемого арестовали.

Бердские полицейские вычислили разбойника

В Бердске задержан подозреваемый в разбойном нападении, сообщили в субботу, 8 августа, в управлении МВД по Новосибирской области.

23 марта в полицию поступило сообщение от жителя Бердска о совершенном в отношении него преступлении. Как рассказал потерпевший, около 22.00 он проходил у дома по улице Комсомольской. Внезапно, идущий навстречу мужчина, повалил его на землю, нанёс несколько ударов, отобрал сотовый телефон , после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Бердску установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний уроженец Краснодара, временно проживающий в Бердске в арендуемой квартире. Как выяснили оперативники, задержанный находился в федеральном розыске за преступление, совершенное на территории Краснодарского края.

В ходе работы сотрудники полиции установили место сбыта похищенного. В настоящее время оно возвращёно владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.