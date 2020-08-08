08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области

15:55 08.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Погибшие, вероятно, семья, ехали в Mazda, на встречу которым выехал грузовик. В живых остались 12-летняя девочка и 59-летняя женщина. Смертельное ДТП произошло в субботу в Купинском районе.

Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6 летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области
Грузовик раздавил легковушку всмятку

В Купинском районе произошло ДТП с гибелью людей, сообщили 8 августа в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, в субботу около 11.00 на 3-м километре автодороги р.п.Чистоозерное - г. Купино водитель автомобиля Hino Ranger 1976 г.р., следовавший в сторону г. Купино, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Mazda, двигавшимся навстречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda - мужчина 1985 г.р., женщина 1986 г.р. и 6-летний ребёнок. Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого же автомобиля 1961 г.р.

В медицинское учреждение были доставлены 12-летняя девочка и женщина 1961 г.р., также находившиеся в легковом автомобиле.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. На место выехал представитель руководства региональной Госавтоинспекции.

Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6 летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области
Массовая гибель людей произошла на трассе в Купинском районе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Угробил целую семью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал Ростуризм
18:06 08-08-2020
Что нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал Ростуризм
Выплаты по 10 000 рублей каждый месяц. Кого внесла в новый законопроект Госдума?
17:54 08-08-2020
Выплаты по 10 000 рублей каждый месяц. Кого внесла в новый законопроект Госдума?
"Сидевшие в бункере" на самоизоляции начнут заражаться COVID-19 осенью, предрек ученый 1
17:32 08-08-2020
Закрывает КПП на границе с Крымом 9 августа Украина из-за коронавируса
17:23 08-08-2020
Закрывает КПП на границе с Крымом 9 августа Украина из-за коронавируса
Диверсией и фейком назвали проект о полетах чиновников бизнес-классом власти Хабаровского края
17:04 08-08-2020
Диверсией и фейком назвали проект о полетах чиновников бизнес-классом власти Хабаровского края
Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман
16:48 08-08-2020
Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман
"Ответила мерзавцам Россия": в 2008 году "объявили войну РФ" конфликтом на Северном Кавказе, оценил Медведев
16:39 08-08-2020
Жертвы ковида: Умерли 129 россиян от коронавируса за сутки на 8 августа. Всего скончались 14 854 зараженных в России
16:24 08-08-2020
Жертвы ковида: Умерли 129 россиян от коронавируса за сутки на 8 августа. Всего скончались 14 854 зараженных в России
БердскГорели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска
16:11 08-08-2020
Горели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска
Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области
15:55 08-08-2020
Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области