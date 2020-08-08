Массовая смерть: Скончались трое взрослых и 6-летний ребенок после ДТП с Hino Ranger в Новосибирской области

Погибшие, вероятно, семья, ехали в Mazda, на встречу которым выехал грузовик. В живых остались 12-летняя девочка и 59-летняя женщина. Смертельное ДТП произошло в субботу в Купинском районе.

Грузовик раздавил легковушку всмятку

В Купинском районе произошло ДТП с гибелью людей, сообщили 8 августа в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, в субботу около 11.00 на 3-м километре автодороги р.п.Чистоозерное - г. Купино водитель автомобиля Hino Ranger 1976 г.р., следовавший в сторону г. Купино, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Mazda, двигавшимся навстречу.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda - мужчина 1985 г.р., женщина 1986 г.р. и 6-летний ребёнок. Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого же автомобиля 1961 г.р.

В медицинское учреждение были доставлены 12-летняя девочка и женщина 1961 г.р., также находившиеся в легковом автомобиле.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. На место выехал представитель руководства региональной Госавтоинспекции.