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Горели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска

16:11 08.08.2020 Фото: Николая
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Огонь потушили, но осталось глубинное тление мусора. На полигон у Хилокского рынка завезли 800 тонн грунта. Но ликвидировать горение удастся в течение нескольких дней.

Горели 1500 кв. метров мусорной свалки. От дыма с новосибирского полигона задыхались жители Бердска
Дым от пожара на свалке в Новосибирске травит и жителей Бердска

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска, который ликвидировали трое суток, составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили  в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако на свалке три дня происходило глубинное тление, из-за чего ее окрестности окутал дым.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и Роспотребнадзор организовали проверку по факту возгорания.

Как отметили в мэрии,  МКУ "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству", провела отбор проб воздуха непосредственно на очаге возгорания, а также на прилегающих к полигону улице Малыгина и Затулинском жилмассиве. Превышения загрязняющих веществ по саже и оксиду углерода не были обнаружены.

В настоящее время на полигон завезено 800 кубометров грунта. Сроки полной ликвидации возгорания на полигоне зависят от погодных условий, отметили в пресс-службе администрации столицы Сибири.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть накануне сообщил журналистам, что на ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жители второго крупнейшего города Новосибирской области, соседнего Бердска, обратились с жалобами на задымление, идущее со стороны новосибирского полигона.

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