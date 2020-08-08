В Бердске разыскивается белый Chevrolet Cruze с цифрами в госномере 177

Его водитель протаранил Honda Civic возле бывшей «Бани на Советской» и скрылся с места происшествия.
— Я стоял на перекрёстке на красный сигнал светофора, — рассказал Никита, водитель «Хонды» с разбитым передком. – Он поворачивал на Красноармейскую с Советской – протаранил мой автомобиль и уехал дальше по Красноармейской.
В авто с Никитой были жена с несовершеннолетним сыном.
— Ни я, ни они, к счастью, не пострадали, — добавил Никита, а очевидец, видевший аварию с остановки, назвал сайту «Свидетель» марку машины, протаранившей его «Хонду».
— Это белый Chevrolet Cruze, номер 177, буквы я не запомнил, но регион вроде 154.
ДТП произошло около 15 часов, сегодня, 8 августа. Стоит отметить, что в нашем городе не столь много белых Chevrolet Cruze, а потому найти автомобиль такой марки с цифрами в госномере 177 сотрудникам ГИБДД особого труда не доставит.
Источник: svidetel24.info