В Бердске разыскивается белый Chevrolet Cruze с цифрами в госномере 177
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В Бердске разыскивается белый Chevrolet Cruze с цифрами в госномере 177

4:01:498/8/2020
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Его водитель протаранил Honda Civic возле бывшей «Бани на Советской» и скрылся с места происшествия.


— Я стоял на перекрёстке на красный сигнал светофора, — рассказал Никита, водитель «Хонды» с разбитым передком. – Он поворачивал на Красноармейскую с Советской – протаранил мой автомобиль и уехал дальше по Красноармейской.

В авто с Никитой были жена с несовершеннолетним сыном.

— Ни я, ни они, к счастью, не пострадали, — добавил Никита, а очевидец, видевший аварию с остановки, назвал сайту «Свидетель» марку машины, протаранившей его «Хонду».

— Это белый Chevrolet Cruze, номер 177, буквы я не запомнил, но регион вроде 154.

ДТП произошло около 15 часов, сегодня, 8 августа. Стоит отметить, что в нашем городе не столь много белых Chevrolet Cruze, а потому найти автомобиль такой марки с цифрами в госномере 177 сотрудникам ГИБДД особого труда не доставит.

Источник: svidetel24.info

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