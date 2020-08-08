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"Ответила мерзавцам Россия": в 2008 году "объявили войну РФ" конфликтом на Северном Кавказе, оценил Медведев

16:39 08.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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8 августа 12 лет назад Россия "встала на защиту Абхазии и Южной Осетии" против "преступного поведения тогдашнего президента Грузии". Вскоре РФ признала независимость двух республик.

Ответила мерзавцам Россия: в 2008 году объявили войну РФ конфликтом на Северном Кавказе, оценил Медведев
Медведев сравнил события на Кавказе в 2008 году с объявлением войны

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время конфликта в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, по сути, «речь шла об объявлении войны Российской Федерации».

«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии», — написал Медведев во ВКонтакте, отметив, что Россия в 2008 году «ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей».

Он подчеркнул, что, по сути, «речь шла об объявлении войны Российской Федерации».

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем по просьбе их граждан признав их полную независимость», — сказал Медведев.

В противном случае, отметил он, Закавказье «превратилось бы в пороховую бочку».

«Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах», — заявил зампредседателя Совбеза, добавив, что страна никогда не допустит нападения на российских граждан, а ответ «всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам».

В августе 2018 года Дмитрий Медведев отметил, что агрессивная политика Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили и его окружения.

Конфликт развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град».

Занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале военной операции по принуждению к миру, в ходе которой грузинские войска были вынуждены отступить.

26 августа Россия признала независимость двух республик.

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