Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман

Сегодня также стало известно о смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Изгонявший бесов архимандрит Герман скончался от СOVID-19

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте лавры.

«8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении.

Архимандрит Герман известен тем, что занимался «отчиткой бесноватых» — он регулярно совершал в Петропавловском храме «исцеление одержимых нечистыми духами».

Сегодня также стало известно о смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Митрополиту было 79 лет. С 2008 года он был председателем церковного суда Русской православной церкви.