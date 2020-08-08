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Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры Герман

16:48 08.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня также стало известно о смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Скончался от СOVID 19 изгонявший бесов архимандрит Троице Сергиевой лавры Герман
Изгонявший бесов архимандрит Герман скончался от СOVID-19
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался от СOVID 19 изгонявший бесов архимандрит Троице Сергиевой лавры Герман

Скончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры ГерманВымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назадЕщё 353 новостей

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте лавры.

«8 августа 2020 года после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-19), скончался насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении.

Архимандрит Герман известен тем, что занимался «отчиткой бесноватых» — он регулярно совершал в Петропавловском храме «исцеление одержимых нечистыми духами».

Сегодня также стало известно о смерти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Митрополиту было 79 лет. С 2008 года он был председателем церковного суда Русской православной церкви.

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