Диверсией и фейком назвали проект о полетах чиновников бизнес-классом власти Хабаровского края

Врио губернатора Дегтярев провел опрос среди граждан на эту тему. И тут же был опубликован проект постановления, согласно которому запрет на перелеты в бизнес-классе отменяется. Виновных накажут.

Документ предполагал подпись врио губернатора края Михаила Дегтярева

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого правительства.

Документ предполагал подпись врио губернатора края Михаила Дегтярева.

«Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — отметили в пресс-службе.

7 августа Дегтярев в своем Instagram-аккаунте заявил, что краевые чиновники должны чаще летать в Москву и встречаться с федеральными властями для того, чтобы «отстаивать интересы края и привлекать средства из федерального бюджета» в краевой. В связи с этим врио поинтересовался у жителей региона, сколько, по их мнению, миллиардов рублей должен привлечь чиновник, чтобы правительство смогло компенсировать ему перелет бизнес-классом. Свое мнение он предложил жителям высказать в комментариях под видео.

В тот же день на краевом портале правовой информации был опубликован проект постановления. В нем предлагалось вновь разрешить чиновникам региона летать в командировки бизнес-классом. Также документ позволяет им путешествовать в каютах класса люкс на речном и морском транспорте и в вагонах бизнес-класса.

Проект, соответственно, отменяет запрет бывшего губернатора Фургала, который он ввел в марте 2019 года.

На следующий день, 8 августа, в пресс-службе правительства Хабаровского края сообщили, что документ не был ни с кем согласован.

Сам Дегтярев заявил, что с удивлением узнал о публикации проекта и назвал его фейком. «Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

В постановлении, о котором упоминает врио, говорится, что расходы на проезд к месту командировки и обратно возмещаются в том объеме, в котором они были оплачены, но не выше, чем стоимость проезда в экономклассе для самолетов, в вагонах повышенной комфортности, отнесенных к вагонам экономкласса, в поездах, в четырехместной каюте на морском и речном транспорте.

В начале июля Фургала арестовали по обвинению в убийствах предпринимателей, совершенных в 2004–2005 годах и организации покушения на убийство. После ареста он был отрешен от должности губернатора указом президента, тогда же Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Сам Фургал своей вины не признает.

Задержание и арест Фургала спровоцировали массовые несанкционированные акции протеста в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Их участники в том числе требуют открытого и справедливого суда над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве, куда его доставили после задержания.