Выплаты по 10 000 рублей каждый месяц. Кого внесла в новый законопроект Госдума?

Россияне требуют сделать в августе еще одну выплату в размере 10 000 на детей от 3 до 16 лет. Однако, в ПФР никаких официальных документов не поступало. И Путин молчит о продлении пособия.

Выплата коснется это только определенной группы лиц

Руководитель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил новую денежную выплату в размере 10 000 рублей, которая будет ежемесячной. В своем телеграм-канале Нилов пояснил, что выплату смогут получить неработающие россияне, которые ухаживают за инвалидами. На данный момент такие граждане получают лишь 1200 рублей.

— Законопроект ЛДПР предполагает предоставление неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей - с ежегодной индексацией,- пишет руководитель Комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Законопроект уже готов и внесен в Государственную Думу на рассмотрение. По мнению автора инициативы, ухаживающие за детьми-инвалидами получают 10 тысяч, и на данный момент разница между этими двумя выплатами велика.

Россияне требуют сделать в августе еще одну выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Однако, в ПФР никаких официальных документов, касающихся выплаты данного пособия, не поступало.

Родители подписывают петицию под обращением к Путину, объясняя необходимостью готовить детей к школе. Но президент пока молчит. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплаты по 10 тыс. семьи с детьми от 3 до 16 лет получили в июне и июле.