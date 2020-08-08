Что нужно знать для поездки на отдых в Турцию? Памятку разработал Ростуризм

Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу. Или штраф 9300 рублей.

Турция открыла границы для российских туристов

При планировании поездки в Турцию с целью туризма гражданам Российской Федерации следует учитывать разработанный турецкими властями алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов, сообщает Ростуризм.

Перед поездкой в Турецкую Республику

Перед поездкой настоятельно рекомендуем приобретать медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19. Турецкими властями разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно будет приобрести:

при покупке авиабилета;

у туроператоров;

в аэропортах до прохождения паспортного контроля;

онлайн на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA), учрежденного Министерством культуры и туризма Турции.

Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолёте лица с подозрением на COVID-19 внутри самолёта будут проводиться необходимые процедуры.

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры. При выявлении людей с повышенной температурой будет проводится изучение симптомов. В случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения. В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров.

Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры.

В случае отсутствия заболевания COVID-19 при прилете лица смогут покинуть аэропорт с соблюдением определенных правил.

Тесты на COVID-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании. Вместе с тем, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (стоимость 15 евро).

Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу.

За несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9 300 рублей).

После возвращения в Российскую Федерацию

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 22 от 27.07.2020 по возвращению на территорию Российской Федерации российским гражданам необходимо:

заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) анкету прибывающего на территорию Российской Федерации в электронном виде «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информациюо результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую Федерацию»;

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.