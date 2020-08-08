Редакция примет помощника для тематического редактора - удаленка

Редакция примет помощника для тематического редактора. Требования:

1. Размещать от 30 до 40 текстов в админку сайта. Размещение по требованиям редакции. Ссылки – что размещать - будет давать редактор.

2. Время размещения – по договоренности.



3. Размещать – рабочие дни. Возможно на понедельник – с вечера воскресенья.4. Иметь регистрацию – ИП или самозанятого (вы сами платите 6% налога, т.к. услуги юрлицу). Заключаем договор на оказание услуг.5. Деньги перечисляем на карту.6. Оплата 15 000 рублей в месяц.Написать о готовности сотрудничать на bkurer@mail.ru – пометка в теме «Помощник редактора».Желательно небольшое резюме.