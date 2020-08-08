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Народные новости / Общество / Работа

Редакция примет помощника для тематического редактора - удаленка

19:54 08.08.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Написать о готовности сотрудничать на bkurer@mail.ru – пометка в теме «Помощник редактора».

Редакция примет помощника для тематического редактора. Требования:
1. Размещать от 30 до 40 текстов в админку сайта. Размещение по требованиям редакции. Ссылки – что размещать - будет давать редактор.
2. Время размещения – по договоренности.

3. Размещать – рабочие дни. Возможно на понедельник – с вечера воскресенья.
4. Иметь регистрацию – ИП или самозанятого (вы сами платите 6% налога, т.к. услуги юрлицу). Заключаем договор на оказание услуг.
5. Деньги перечисляем на карту.
6. Оплата 15 000 рублей в месяц.
Написать о готовности сотрудничать на bkurer@mail.ru – пометка в теме «Помощник редактора».
Желательно небольшое резюме.

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