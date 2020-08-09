2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.
Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.
С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.
Источник: gismeteo
Помню на одном осмотре заставили менять рулевые тяги, поехал на другой - всё в норме! Мзду они просят, как всегда.
Я так понимаю, что основной доход в месяц место у вас это зарплата за проведение техосмотров?
А все рассуждения о неотвратимости наказания не уместны ровно до того момента пока они (гибдд) по кустам прячутся и мзду берут на дорогах, с себя ребята начинать нужно.
Да
Сиди и помалкивай там тоже мне умник нашелся
Но со штрафами они уже борзеют,уже не знают откуда еще брать
Не зарикайся завтра сам там будешь.
Вот русские и дожили до европейских стандартов.
Позор вам.
Есть