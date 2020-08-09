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Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния

21:48 09.08.2020 Фото: pxhere.com
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Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня.

Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
  • Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
  • По утрам стоит принимать контрастный душ (по 10-15 секунд холодный и горячий напор), чтобы легче проснуться, а вечером – расслабляющую ванну, чтобы лучше заснуть.
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От редакции

На вас как-то отразились магнитные бури июля?

Аноним, 31 июля 2020 16:30
НВР:
Да
Аноним, 31 июля 2020 20:50
Ерунда это всё!
Скажешь так после 40ка, 03 августа 2020 16:42
Скажешь так после 40ка
Аноним, 31 июля 2020 20:52
НВР:Да
Аноним, 01 августа 2020 02:30
НВР:
Да сильно
Аноним, 01 августа 2020 11:22
НВР:
Да. Состояние было ниже. Среднего. Голова, слабость, паника.....
Аноним, 03 августа 2020 14:48
Очень плохо, слабось голова болит, сердце просто выскакивает
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Отразилась на худшим образом
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Всегда
Аноним, 01 августа 2020 12:18
НВР:
Я испытала на себе НАЧИНАЯ с воскресенья по 31 числа было ужасно слабость утомление итд
Аноним, 01 августа 2020 13:44
НВР:
Очень сильно 200/100 давление.
Аноним, 01 августа 2020 13:54
НВР:
Еще как!!!
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Да,очень даже
Машуняочень плохого, 01 августа 2020 14:07
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 15:22
НВР:
Да отразились.Было плохое самочувствие.
Аноним, 01 августа 2020 16:15
НВР:
Да,очень сильно- сильные головные боли.
Аноним, 01 августа 2020 17:50
НВР:
Не только июля.На мне все бури отражаются.
Аноним, 01 августа 2020 19:18
Да. Слабость. Нервозность
Аноним, 01 августа 2020 19:55
НВР:
Спасибовсе прошло нормально
Аноним, 01 августа 2020 21:10
ЖНВР:
Аноним, 01 августа 2020 21:34
НВР:
В начале головная боль, потом информация о МБ. Реально отражается...
Аноним, 01 августа 2020 22:51
НВР:
Тяжёлое состояние. Очень болит голова и шея. Особенно утром при пробуждении
Аноним, 01 августа 2020 23:06
НВР:
Неа
ншн, 01 августа 2020 23:34
очень
Аноним, 01 августа 2020 23:53
НВР:
Ужасное состояние,упадок сил
Аноним, 02 августа 2020 01:05
НВР:
Очень.плохо
Аноним, 02 августа 2020 04:52
НВР:
Да, всегда отражаются: головные боли, слабость, нервозность, скачки давления, плохой сон (у меня аутоимунное заболевание много лет).
Аноним, 02 августа 2020 06:35
НВР:
У меня давление высокое наверно от бурь, неотложка была магнкщию поставила
Аноним, 02 августа 2020 07:05
НВР:Да плохой сон высокое давлние
Аноним, 02 августа 2020 07:06
НВР:
Вон оно че..то-то мне сегодня так плохо..
Аноним, 02 августа 2020 08:12
1 авг. сильная аритмия, боли в сердце. Давление упало 95/65
Аноним, 02 августа 2020 08:12
НВР:
Да,очень.
Аноним, 02 августа 2020 08:20
НВР:
Да,головная боль на протяжении 9 часов,и мышечная усталость.
Аноним, 02 августа 2020 08:35
НВР:
Очень. Давление поднималось. Нервы на пределе, сонливость
Аноним, 02 августа 2020 08:37
В июле нет, но 01.08.2020 очень страдала от головной боли
Аноним, 02 августа 2020 08:46
НВР:болела голова, плохой сон
Аноним, 02 августа 2020 08:48
НВР:
Просто Кошмар!
Аноним, 02 августа 2020 08:59
Вчера и сегодня болит голова
Аноним, 02 августа 2020 09:02
НВР:
Зависимая от погодных перемен
Аноним, 02 августа 2020 09:32
НВР:
До скорой
Аноним, 02 августа 2020 10:04
НВР:
Спасибо метеослужбе! Я очень чувстую магнитные бури солнца, потому стараюсь способствовать их советам.
Аноним, 02 августа 2020 10:13
НВР:
Да, повысилось давление, нервозность, слабость,головокружение.
Аноним, 02 августа 2020 10:34
НВР:
Да,бури стали очень заметны для организма,даже кот чувствует!
Аноним, 02 августа 2020 10:54
НВР:
Время 6 утра,голова уже разрывается. Невозможно от подушки оторвать.
Аноним, 02 августа 2020 11:00
НВР:
Нет
Аноним, 02 августа 2020 11:01
НВР:
Так же как переход на летнее (зимнее)время-никак. Всё это хкрня.
Аноним, 02 августа 2020 11:07
Болела голова, повышение давления
Аноним, 02 августа 2020 11:26
НВР:
Да в июле сильные головные боли общее недомогание упадок сил.
Аноним, 02 августа 2020 11:27
НВР:
Да. Слабость, головная боль. Бессонница.

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