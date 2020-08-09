«Ободрали и подачки кидают»: Отчаялись получить 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родители в России

Петиция, в которой родители просят президента и правительство предоставить еще одну выплату в 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет в августе, чтобы подготовится к школе, набирает обороты. На 17.00 понедельника, 3 августа подписи под обращением поставили почти 218 000 человек. За сутки петицию к федеральной власти поддержали 7000 человек.
Но глава государства пока никак не высказывался о продлении выплаты. Хотя идею с августовским пособием поддержали и некоторые депутаты Госдумы. Скорей всего, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек в этом направлении. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.
Петицию в начале июля создала жительница Новосибирска Наталья Бусарова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий:
- 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.
-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.
С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.
Российские родители не теряют надежду, что продлят на август выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.
Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не корректно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.
Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.
Люди активно комментируют тему желаемых августовских выплат и приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. Со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.
В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.
Аноним, 02 августа:
- Помощь уже оказана. Головой надо было думать, куда эти деньги потратить, а не прожрать их.
Аноним, 02 августа:
- Те, кто пишет уродские комментарии, не имеет детей или зеленеет от того, что ему не досталась халява от государства. Уроды, вы вообще растили детей на 15 000 в одиночку, не имея поддержки со стороны. Попробуйте, а потом будете рассуждать.
Альбина, 02 августа:
Алина, 03 августа:
- Вы знаете, у меня тоже трое, работаю, плачу налоги, официально, бывший муж тоже, мне дали эти деньги, но я хотя бы их условно заработала. А есть семья, тоже трое детей - ни она, ни он официально ни одного дня не работали, от карантина не страдали, продолжали работать, но типа малоимущие!!! Им на каком основании выплатили? Я бы таким вообще ни копейки не дала, и она сейчас сидит с этими деньгами и пиво себе покупает. Кто у неё вырастет? Такие же халявщики.
Аноним, 02 августа:
- У государства нет денег, у него есть только наши налоги и выручка от природных ресурсов, которые как бы принадлежат народу, но так называемая власть считает их своими... А выплаты - это ваши же налоги, так что никакой халявы и в помине нет... Надо не поклоны "бить", а требовать...
Аноним, 03 августа:
- Почему люди такие злые??? Хоть сколько пусть будет детей, что мы их рожали и знали, что нам дадут эти несчастные 10 000. Что наше государство нас балует каждый день такими подарками? Кому какая разница, куда были потрачены эти выплаты. Кто на отдых потратил, но ведь отдых был с детьми, с семьёй. Что хорошего в жизни видели наши детки. А всякую гадость писать про нас и наших детей - это глупо. Пишите, конечно, это ваше мнение, бумага всего стерпит. Я только за, чтобы в августе были ещё такие выплаты. Один раз в жизни можно...
Сергей, 23 июля:
Ирина, 31 июля:
- Нету денег для помощи. Как выборы опять будут, так опять будут выплаты. Путин, почему не даёшь нам ответ? Пожил бы он на 20 тыс. в месяц и посмотрели, хватало бы ему денег на всё.
Алена, 18 июля:
- Моей дочери 15 и она пошла работать на лето в школу, но на это к школе не соберешь. Хотелось бы ещё одну выплату, стыдно просить, но таково сейчас положение.
Анел, 24 июля:
- По меньше рожайте нищету и покушать будет на что!
Елена Константиновна:
Vita, 30 июля:
- А первые выплаты прожрали или на себя потратили? А теперь ноете, что ребенка в школу собрать нет денег. Пенсионеров совершенно не поддерживают. Наплодили нищету и клянчат, клянчат денег.
Ирина, 30 июля:
- А 20 тысяч не хватило одеть?
омичка, 18 июля:
- "Спасибо" за что?! За то, что нас ободрали до нитки?! И теперь подачки швыряют в нефтегазовой стране с богатыми народными природными ресурсами, которые олигархи захапали, как свои ?! ЗА ЧТО СПАСИБО?!?
Covid-19, 18 июля:
Аноним, 28 июля:
- Блин, ребята, почему мы должны кого-то за это благодарить? Мы народ, который эти деньги зарабатывает, они взяты из нашего с вами кармана и если часть их вернулась нашим детям, так это вообще-то закономерно. Что-то государство, которым наша "верхушка" за наш счет устраивает гуманитарную помощь, не отбивают поклонов, а мы за 10 000 готовы спину сломать. Печально как-то.
Нет ни пролетели.подождите.кремль выйдет к Нам. (Я верю)
Большинство граждан остаются безработными,а те у кого есть работа так они получают копейки. Как по мне так все виды пособий должны быть в размере прожиточного минимума.Ну а 10000 т.р. Конечно очень были бы к стати перед школой. Ведь уже нужно подготавливаются, чтобы не бегать в последний момент и не искать нужный размер и т.д. и т.п. Дали бы в начале августа, что бы собрать детей и хоть последние пару недель лета спокойно ни очем не беспокоясь походить с детьми на море. А те кто гадости о детях пишут, так это со злости. Наверное таким злюкам бог детей не дал. Вот они и бесятся. Будем надеяться что В.В.Путин не подведет граждан и окажет поддержку людям.
Путин хоть бы пожелел бы нас у которых есть дети с 3 до 16 он бы сам пожил на 20тысяч в месяц как он нам выделил с барского плича
Надеемся ,что дадут .А нет ,так мы привыкли ,что государство кидает и так бедных людей .Делайте оплату труда людям достойную, тогда ваши подачки можете себе в карман запихать .Это наши ведь деньги ,наши будущие пенсии .Почему не хотите их отдать родителям .
1. Выплаты хоть как то стимулируют экономику через спрос, соответственно и занятость.
2. Выплаты уменьшают социальную напряженность, родители не идут на крайние меры ради детей.
3. (Для комментаторов которые против) Как помогать всяким Сириям, Донбасам из бюджета (а это наши налоги) или прощать долги Африке и третим странам так ничего, а вот как помочь собственному народу, так к тому же детям, сразу против да еще и оскорбления, надо таких привлекать комментаторов по статье 282.
У меня восемь детей,и те кто пишет плодить нищету,чтоб у вас язык отсох,мои сыновья пойдут в армию защищить Родину,извените которой он не нужен,а если они от туда не вернуться?
мне кажется выплата будет в середине августа