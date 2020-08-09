09.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска / Здоровье / Общество

Уже через 24 часа магнитная буря ударит по метеозависимым 10 августа 2020 года: начинай готовиться

21:43 09.08.2020 Фото: pxhere.com
1 1

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание.

Уже через 24 часа магнитная буря ударит по метеозависимым 10 августа 2020 года: начинай готовиться
Метеозависимый человек обязан следить за прогнозом магнитных бурь и к положенному сроку подготовить все необходимые для поддержания здоровья медикаменты

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Август 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяце будет несколько. Ближайшая буря прогнозирует уже 10 августа. Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны перепады настроения, скачки артериального давления общее недомогание. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям в августе 2020 года

  • Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
  • снижение стресcов;
  • употребление не менее 2 литров воды в день;
  • умеренные физические нагрузки.
  • В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
  • Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как обычно помогаете себе в дни сильных магнитных колебаний?

Аноним, 04 августа 2020 21:33
НВР:
Пью чай медом

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 2654
22:00 09-08-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
БердскМагнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых 52
22:00 09-08-2020
Магнитные бури в августе 2020: Даты бурь и рекомендации для метеозависимых
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 201
21:55 09-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 4
21:55 09-08-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит "путинское" пособие? 224
21:48 09-08-2020
10 000 руб. в августе не для всех. Кто не получит
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 222
21:48 09-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния 303
21:48 09-08-2020
Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака 16
21:47 09-08-2020
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на август 2020 года для всех знаков зодиака
БердскУже через 24 часа магнитная буря ударит по метеозависимым 10 августа 2020 года: начинай готовиться 1
21:43 09-08-2020
Уже через 24 часа магнитная буря ударит по метеозависимым 10 августа 2020 года: начинай готовиться
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 1454
21:38 09-08-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?