Поздравления на День Рождения Евгению Шестернину, мэру Бердска

Евгений Шестернин, несмотря на большой управленческий и житейский опыт, никогда не принимает судьбоносных для муниципалитета решений в одиночку. Он спрашивает совета у старейшин города, консультируется с директорами бердских предприятий и общественниками. Глава Бердска всегда поддерживает позитивные гражданские инициативы, направленные на развитие местного самоуправления, вовлечение горожан в создание будущего Бердска. Кроме того, он хорошо изучил историю города, которую знает, наверное, лучше некоторых коренных бердчан. Для него важно хранить традиции, приумножать все лучшее, что накопил город за три столетия своего существования.



Бердчане надеются, что Евгений Шестернин примет решение снова баллотироваться на пост градоначальника (срок его полномочий истекает в конце 2020 года). Ведь за последние 5 лет произошло столько важного в жизни города, Бердск серьезно преобразился. Он строится и развивается: идет масштабный ремонт дорог, благоустраивают дворы и спортплощадки, началась реконструкция городского парка, наконец всерьез занялись сферой ЖКХ. Бердск по-прежнему занимает ведущие позиции в Новосибирской области, демонстрируя достижения и бурный рост во многих отраслях.





Уважаемый Евгений Анатольевич, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам личного счастья и общественного признания. Пусть ваши энергия и богатый управленческий опыт еще послужат на благо Бердска и его жителей! Удачи Вам, здоровья и долгих плодотворных лет жизни!

