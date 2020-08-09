Поздравления на День Рождения Евгению Шестернину, мэру Бердска

9 августа 2020 года главе Бердска Евгению Шестернину исполняется 61 год. Почти 5 лет из них он управляет городом. Все это время он стремится работать ради людей, требуя профессионализма от всей своей команды. Он не раз отмечал, что находится на службе у бердчан, а поэтому несет за все, что происходит в городе, персональную ответственность, конечным итогом которой является благополучие горожан, поступательное развитие Бердска.
Евгению Анатольевичу чуждо кабинетное руководство. Ежедневно он объезжает город, замечает проблемные места, узнает болевые точки и немедленно реагирует, дает поручения. Не чурается встреч и разговоров с простыми бердчанами, прислушивается к их мнению и критике. Только так, считает он, возможно принять квалифицированные управленческие решения.
Евгению Анатольевичу чуждо кабинетное руководство. Ежедневно он объезжает город, замечает проблемные места, узнает болевые точки и немедленно реагирует, дает поручения. Не чурается встреч и разговоров с простыми бердчанами, прислушивается к их мнению и критике. Только так, считает он, возможно принять квалифицированные управленческие решения.
Евгений Шестернин в полной мере выполняет клятву, данную на инаугурации при вступлении в должность главы Бердска в декабре 2015 года:
Я, Шестернин Евгений Анатольевич, вступая в должность главы города Бердска, перед лицом жителей муниципального образования торжественно присягаю с достоинством и честью исполнять полномочия главы города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Новосибирской области, Устав и нормативно-правовые акты муниципального образования города Бердска. Верно служить интересам местного сообщества. Даю слово чести, что нет и не будет для меня дела важнее и почетнее, чем служение интересам жителей города Бердска. Клянусь!
Евгений Шестернин, несмотря на большой управленческий и житейский опыт, никогда не принимает судьбоносных для муниципалитета решений в одиночку. Он спрашивает совета у старейшин города, консультируется с директорами бердских предприятий и общественниками. Глава Бердска всегда поддерживает позитивные гражданские инициативы, направленные на развитие местного самоуправления, вовлечение горожан в создание будущего Бердска. Кроме того, он хорошо изучил историю города, которую знает, наверное, лучше некоторых коренных бердчан. Для него важно хранить традиции, приумножать все лучшее, что накопил город за три столетия своего существования.
Бердчане надеются, что Евгений Шестернин примет решение снова баллотироваться на пост градоначальника (срок его полномочий истекает в конце 2020 года). Ведь за последние 5 лет произошло столько важного в жизни города, Бердск серьезно преобразился. Он строится и развивается: идет масштабный ремонт дорог, благоустраивают дворы и спортплощадки, началась реконструкция городского парка, наконец всерьез занялись сферой ЖКХ. Бердск по-прежнему занимает ведущие позиции в Новосибирской области, демонстрируя достижения и бурный рост во многих отраслях.
Уважаемый Евгений Анатольевич, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам личного счастья и общественного признания. Пусть ваши энергия и богатый управленческий опыт еще послужат на благо Бердска и его жителей! Удачи Вам, здоровья и долгих плодотворных лет жизни!
Бердчане надеются, что Евгений Шестернин примет решение снова баллотироваться на пост градоначальника (срок его полномочий истекает в конце 2020 года). Ведь за последние 5 лет произошло столько важного в жизни города, Бердск серьезно преобразился. Он строится и развивается: идет масштабный ремонт дорог, благоустраивают дворы и спортплощадки, началась реконструкция городского парка, наконец всерьез занялись сферой ЖКХ. Бердск по-прежнему занимает ведущие позиции в Новосибирской области, демонстрируя достижения и бурный рост во многих отраслях.
Уважаемый Евгений Анатольевич, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам личного счастья и общественного признания. Пусть ваши энергия и богатый управленческий опыт еще послужат на благо Бердска и его жителей! Удачи Вам, здоровья и долгих плодотворных лет жизни!
Краткая биография
Евгений Анатольевич Шестернин родился в Новосибирске 9 августа 1959 года.
По окончании школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Окончив, по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2.
С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре.
Работал на новосибирском заводе «Экран». Был секретарем райкома комсомола, а затем и обкома комсомола.
В 1990 году окончил Новосибирский электротехнический институт.
В 2007 был назначен на должность замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Возглавил управление потребительского рынка.
13 лет работал в администрации Заельцовского района Новосибирска. Прошел путь от завотделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования до главы Заельцовского района (главой стал в 2010 году). После объединения в Центральный округ трех крупных районов Новосибирска – Заельцовского, Центрального и железнодорожного – стал заместителем главы округа Сергея Канунникова.
26 ноября 2015 года был избран депутатами горсовета на пост главы Бердска.
1 декабря 2015 года официально вступил в должность главы Бердска.
8 декабря 2015 года публично присягнул на верное служение городу Бердску и горожанам.
Женат. Имеет двоих взрослых детей - сына и дочь.
По окончании школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. Окончив, по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2.
С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре.
Работал на новосибирском заводе «Экран». Был секретарем райкома комсомола, а затем и обкома комсомола.
В 1990 году окончил Новосибирский электротехнический институт.
В 2007 был назначен на должность замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Возглавил управление потребительского рынка.
13 лет работал в администрации Заельцовского района Новосибирска. Прошел путь от завотделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования до главы Заельцовского района (главой стал в 2010 году). После объединения в Центральный округ трех крупных районов Новосибирска – Заельцовского, Центрального и железнодорожного – стал заместителем главы округа Сергея Канунникова.
26 ноября 2015 года был избран депутатами горсовета на пост главы Бердска.
1 декабря 2015 года официально вступил в должность главы Бердска.
8 декабря 2015 года публично присягнул на верное служение городу Бердску и горожанам.
Женат. Имеет двоих взрослых детей - сына и дочь.
На правах рекламы. Коллаж Анатолия Смолева.