Забрала чужой пакет с косметикой со стола в магазине "Мария-ра" на ул. Советской жительница Бердска. ЧП попало на видео

В редакцию обратилась жительница города Марина. Она была просто поражена поступком взрослой женщины. Сначала подумала на молодых девчонок-покупательниц. Но на камерах наблюдения хорошо видно, как пакет исчезает вслед за дамой.

Исчез пакет после в магазине "Мария-ра" после того, как к нему подошла женщина

Забрала оставленный на входе в магазин "Мария-ра" на ул. Советская военного городка пакет с косметикой женщина из Бердска. Ее действия попали на видео. В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась владелица исчезнувшего пакета жительница города Марина. Она была просто поражена поступком взрослой женщины. Сначала подумала на молодых девчонок-покупательниц. Но на камерах наблюдения хорошо видно, как пакет исчезает вслед за дамой. ЧП произошло 5 августа. Девушка сделала покупки косметических средств в магазине "Хамелеон", они лежали в фирменном пакете.

- Я всегда хожу в этот магазин. Раньше никогда такого не было. Я оставила пакет на столике у входа и пошла за покупками Вернулась - пакета нет. Потом на видео увидела, как он исчез после того как к нему подошла эта женщина. Взрослая женщина, а так поступила, - возмущенно рассказала Марина 7 августа.

Марина не стала обращаться в полицию. Но управляющая магазином "Мария-Ра" на ул. Советской Бердска Надежда Алексеева подтвердила факт случившегося. И прокомментировала, почему в магазине нет кабинок для вещей покупателей.

- Кабинок у нас давно нет и не будет. Не позволяют многие факторы, в том числе площадь магазина. В таких случаях я советую оставлять вещи, пакеты покупателям у кассиров, а не на столике, - отметила Надежда 7 августа.

Если вдруг женщина случайно взяла пакет или специально и хотела бы его вернуть - она может связаться с редакцией и передать информацию по тел. 8(383-41) 3-00-10.