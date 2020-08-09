Избил до потери сознания и перелома носа экс-супругу работник военкомата в Бердске

Мордобой устроили прямо на улице у магазина "Дрема" из-за оплаты услуг ЖКХ. Суд с учетом наград ответчика от Минобороны ограничился штрафом в 10 тыс. рублей и компенсацией в 24 тыс.

Работник военкомата осужден за избиение бывшей супруги в Бердске

В июле мировой судья Бердска вынесла приговор работнику военкомата, который избил бывшую супругу. Подсудимый развёлся с потерпевшей четыре года назад, а ушёл из семьи за год до этого. Несовершеннолетних детей у бывших супругов нет, есть только взрослый сын.

Весной они случайно встретились на улице. Работник военкомата вместе со своей сожительницей около 15.30 подъехал к магазину «Дрёма» на автомобиле «Хёндэ». По случайности в это же самое время из торговой точки вышла его бывшая супруга со своей знакомой.

В суде женщина рассказала, что решила подойти к своему бывшему и спросить, почему тот не вносит свою долю коммунальных платежей. Она подошла к автомобилю и открыла дверь со стороны пассажирского сиденья рядом с водителем, не заметив женщины, сидевшей там. Светило яркое солнце, а пассажирка откинулась на сиденье.

До происшествия женщины не были знакомы друг с другом. Сожительница подсудимого увидела, что в салон автомобиля лезет какая-то незнакомка, начала нецензурно ругаться, сорвала с незваной гостьи шапку и попыталась вытолкнуть её из салона. При этом сожительница громко кричала: «Коля, сделай что-нибудь! Что ты сидишь? Убери её отсюда!». Подсудимый «помог».

Мужчина вышел из автомобиля, подошел к бывшей жене со спины, схватил сзади за капюшон куртки, развернув к себе, и ударил кулаком в переносицу. Появилась кровь. Знакомая жертвы стояла в метре от мучителя и вскрикнула: «Мужчина, вы её уже убили». Он ответил ей: «Ты кто такая? Тебе какая разница?». Затем, продолжая держать женщину за капюшон, подсудимый ударил её головой о капот своего автомобиля. После этого потерпевшая потеряла сознание и упала лицом вниз рядом с колёсами. Тогда работник военкомата пнул женщину по голени и уехал. Правда, этого момента пострадавшая уже не помнит.

Свидетельница рассказала, что тело её знакомой дёрнулось после удара. Избитая находилась без сознания примерно семь минут. Она очнулась, услышав голоса людей, а придя в себя, увидела, что лежит на асфальте в луже грязи и крови. Эксперты зафиксировали кровоподтёк области носа, перелом носовых костей, растяжение голеностопного сустава.

Подсудимый своей вины не признал. Он охарактеризовал суду свою бывшую как конфликтную женщину. По словам мужчины, всё началось, когда его бывшая жена наполовину корпуса залезла в автомобиль и начала «терзать» его сожительницу, хватая пассажирку за лицо, тело. Мужчина попытался вытолкнуть «нападавшую» из автомобиля, но не смог сделать этого, сидя в авто. Тогда он вышел из салона, взял бывшую за воротник куртки и вытащил её из машины. Тогда пострадавшая свернула на «Хёндэ» зеркало. Потом бывшая супруга, по словам подсудимого, упала на капот его авто и стала кулаками бить в лобовое стекло. Он взял её за куртку и оттащил от автомобиля. Однако пострадавшая схватила его за лацканы пальто. После этого они повалились на землю. Поднять даму с земли он не смог из-за травмы позвоночника.

— Моя бывшая супруга сознание не теряла, крови на её лице тоже не было, — заверил подсудимый.

Однако его слова опровергли свидетели происшествия. Показания в суде дали две женщины, оказавшиеся на месте ЧП. Сын бывших супругов рассказал, что до происшествия у его мамы не было телесных повреждений. Молодой человек назвал пострадавшую не конфликтным человеком, а отца — склонным к агрессии, который и раньше рукоприкладствовал в семье.

Суд проанализировал показания свидетелей и доказательства по делу. В итоге вину подсудимого сочли доказанной. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса РФ: умышленное причинение лёгкого вреда здоровья. Максимальное наказание по ней: штраф до 40 тыс. рублей или арест до четырёх месяцев. При вынесении приговора суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств награды подсудимого. Он имеет медали Министерства обороны Российской Федерации за выслугу лет первой степени, за добросовестное выполнение служебных обязанностей второй степени, а также юбилейные медали и поощрения военного комиссара и главы города.

Приговор: штраф в сумме 10 тыс. рублей. Кроме этого суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Она просила взыскать 9,5 тыс. рублей в счёт возмещения материального ущерба. Эта сумма складывалась из стоимости шапки в 1,2 тыс. рублей, а остальное составили расходы на медицинские препараты. Однако утерю головного убора истица не смогла доказать, а также подтвердить необходимость приобретения всех медикаментов: не оказалось рецептов на них, передает "Свидетель".

Ещё пострадавшая просила взыскать 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда: подсудимый избил её в общественном месте. В итоге счёт возмещения средств на лечение составил 3,8 тыс. рублей и 20 тыс. рублей за компенсацию морального вреда.