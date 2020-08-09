Жару до +33 градусов обещают синоптики на 9 августа в Бердске

Дожди с грозами зарядят на несколько дней со вторника, 11 августа. А к концу следующей недели существенно похолодает.

Отличное жаркое воскресенье нужно провести с пользой

По данным Западно-сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 9 августа ожидается небольшая облачность, без осадков, днем по западу местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +28, +33°C.

По прогнозам синоптиков, именно такая погода ожидается 9 августа в Бердске - солнце, жара, без дождей и без ветра. Не изменится она и в понедельник, 10 августа. Дожди с грозами зарядят с 11 августа до конца следующей недели. А в пятницу и субботу прогнозируют понижение температуры до 18 градусов тепла.