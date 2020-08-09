Самый малочисленный народ России насчитывает всего 24 человека

Свои редкие народности есть на Кавказе, в Ленинградской области и Хабаровском крае, в Сибири и на Севере. Всего в стране насчитали 47 этносов. 9 августа - Международный день коренных народов мира.

Назван самый малочисленный народ России

Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.

"В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы - ред.), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тысячи 438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали – более 4 тысяч человек", - рассказали в медиаофисе.

Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 1 тысяча 380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь проживали здесь на момент переписи 2010 года.

Хабаровский край – родной регион для нанайцев, 91,7% которых (или 11 тысяч 9 человек) были зафиксированы в 2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2 тысячи 149 нивхов, 441 орочи, 2 тысячи 621 ульчи, 1 тысяча 128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа, в России проживают более 190 народов. В мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Как правило, это малочисленные народы, которые проживают на небольших территориях – в исконной среде обитания.

В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране 47 таких этносов. В их составе выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них – в сельской местности – именно здесь особенно бережно хранят традиции и быт предков.