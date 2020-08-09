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Перекрыла дорогу "коронавирусная" тусовка: попала на видео вечеринка в центре Новосибирска

10:14 09.08.2020 Фото: АСТ-54
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Толпа собралась на ул. Советской. Полицейские, используя громкоговорители, попросили собравшихся не блокировать движение и разойтись.

Перекрыла дорогу коронавирусная тусовка: попала на видео вечеринка в центре Новосибирска
К вечеринке в центре Новосибирска присоединилась полиция

В центре Новосибирска в субботу вечером снова собралась толпа. Очеередная «коронавирусная» вечеринка попала на видео и в соцсети. На кадрах ролика, тем не менее, заметны автомобили полиции.

— У дома №33 на улице Советской прямо на проезжей части собралось несколько десятков человек, которые танцевали под музыку прямо на проезжей части, — сообщает  АСТ-54. — На место приехали полицейские. Они, используя громкоговоритель, попросили собравшихся не блокировать движение и разойтись.

В соцсетях тусовку без внимания не оставили. Однако мнения подписчиков паблика разделились. Одни не видели в этом ничего страшного, а другие были уверены, что такое поведение недопустимо, особенно во время пандемии:

— Ведут себя просто как животные!

— Ребята просто повеселились, что такого?

— А мы ждем новый всплеск заболеваемости, — пишут люди.

Похожая тусовка прошла  на площади Ленина в столице Сибири в мае, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Люди приехали на машинах, включили громко музыку и стали танцевать, на улице собралось около 50 человек. Глубокой ночью к вечеринке присоединилась полиция.

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