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Запутался в сетях и утонул пьяный браконьер у пляжа "Бумеранг" в Новосибирске

10:03 09.08.2020 Фото: pixabay.com
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Компания всю ночь гуляла на берегу с шашлыками и алкоголем. Утром один из отдыхающих поплыл на матрасе проверить сети, но упал в воду. Из Обского моря труп достали спасатели.

Запутался в сетях и утонул пьяный браконьер у пляжа Бумеранг в Новосибирске
В субботу в Новосибирске утонул пьяный браконьер

Трагедия произошла в субботу рядом с пляжем «Бумеранг» в левобережье Новосибирска. В трагедии виновата неосторожность самого мужчины.

Несмотря на запрет рыбного лова сетями, именно эти орудия лова компания друзей расставила возле берега Обского моря накануне, вечером пятницы. Дальше начался «отдых на природе»: с музыкой, шашлыками и большим количеством алкоголя. Утром один из мужчин, не протрезвев, на надувном матрасе поплыл проверять сети. На небольшом расстоянии от берега он свалился с матраса и запутался – возможно, в собственных рыболовных сетях. Друзья, тоже не слишком трезвые, бросились на помощь, но тонущий уже скрылся под водой. Компании не оставалось ничего другого, кроме как вызвать спасателей.

– Мужчине около 34-35 лет. Те, кто ждал его на берегу, в состоянии алкогольного опьянения, они и не отрицают, что всю ночь гуляли и пили, – прокомментировал Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району изданию «Навигатор».

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