Шок: Скончались 7 пациентов с COVID-19 за сутки на 9 августа в Новосибирской области. Уже 280 жертв коронавируса в регионе

Умерли мужчины в возрасте 62 года и 70 лет, женщины, которым было 45, 68 лет, 71 год, а также две женщины в возрасте 74 года. В реанимации лежат 64 человека. На ИВЛ – 9 тяжелых пациентов.

В Новосибирской области выявили еще 52 случая COVID-19

По данным оперативного штаба, на утро 9 августа в Новосибирской области зарегистрировано 10 182 случая заражения коронавирусной инфекцией (+52 за последние сутки), в том числе 597 детей. 8 459 пациентов выписаны с выздоровлением (+33 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года и 70 лет, женщины, им было 45 лет, 68 лет, 71 год, а также две женщины в возрасте 74 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 280 человек.

В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 168.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 676 пациентов.

Всего в Новосибирской области проведено 346 116 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 367 жителей региона, 32 824 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердску не выявили новых случаев коронавируса. За все время пандемии зарегистрировано 217 зараженных среди бердчан.