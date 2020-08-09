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Наследство по упрощенке: новшество в работе нотариусов готовят в России

12:16 09.08.2020 Фото: pixabay.com
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Первая инновация заключается в выдаче денег по упрощенной процедуре (без визита в банк). Еще одна позволит нотариусам в онлайн-режиме проверять информацию о наследстве в банках.

Наследство по упрощенке: новшество в работе нотариусов готовят в России
Больше не понадобится посещать нотариуса при заключении некоторых сделок

В России готовят новшества в работе нотариусов, которые позволят гражданам получить наследство по упрощённой схеме.

Один из крупных банков России вместе с нотариусами организовал тестирование новых технологий, которые должны упростить жизнь граждан. Об этом пишет "Российская газета".

Первая инновация заключается в выдаче денег по упрощённой процедуре (без визита в банк). Ещё одна позволит нотариусам в онлайн-режиме проверять информацию о наследстве в банках.

Как рассказали представители одного из банков, ежегодно к ним обращаются за помощью около 600 тысяч наследников. Процедура проверки бумажных документов может занимать более часа реального времени.

Поэтому в Москве стартовал пилотный проект, в рамках которого нотариусы могут оформить пакет документов в электронном виде, после чего передать информацию в банк. Деньги же сразу переведут на карты наследников. Если всё пойдёт по плану, новинка станет доступна по всей стране.

Что касается проверки информации о наследстве, то за последний год бесплатным порталом "Поиск наследственных дел" воспользовались почти 1,5 миллиона человек. В будущем планируется создать сервис "Утрата близкого человека", через который можно записаться на приём к нотариусу и облегчить работу с оформлением наследства.

Также ведутся работы над приложением, которое облегчит проблему с поиском счетов покойного. Нотариусы смогут проверять информацию в режиме онлайн. С пилотным проектом уже работает крупный банк.

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