Отказал "Сибирскому гиганту" в иске на 10 млн рублей морального вреда к ИП Ильенко арбитраж в Новосибирске

Компания не смогла доказать страдания от "орочащей" информации. За год в отношении "Сибирского гиганта" подали более 40 исков о взыскании задолженности на общую сумму 100 млн рублей.

Сибирскому гиганту» отказали в иске на 10 млн руб. за моральный вред

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в иске ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант», требовавшему взыскать 10 млн руб. с индивидуального предпринимателя Сергея Ильенко. Ранее бизнесмен заявлял о намерении требовать банкротства компании.

В решении суда говорится, что 13 декабря 2019 года «Сибирский Гигант» и ИП Ильенко, специализирующийся на оптовой торговле продуктами, заключили договор поставки. В связи с образовавшейся дебиторской задолженностью в сумме 5 млн руб., предприниматель был вынужден обратиться в арбитраж с иском о ее взыскании. Соответствующее заявление бизнесмен подал в Арбитражный суд 8 мая 2020 года.

18 мая Ильенко опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение, в котором выразил намерение обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» банкротом. 17 июня он подал отказ от иска, производство по делу прекратили, а предприниматель удалил сообщение в ЕФРСБ.

Спустя три дня, 20 июня, «Сибирский гигант» подал заявление в Арбитражный суд в отношении Ильенко. Компания потребовала признать сообщение не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию, опровергнуть его и взыскать с бизнесмена 10 млн руб. морального вреда.

«По мнению истца, опубликование ответчиком сообщения о намерении подать заявление о признании истца несостоятельным (банкротом) порочит деловую репутацию истца, поскольку создает у потенциальных партнеров, клиентов и заказчиков ложное представление о его несостоятельности, которое может привести к ликвидации истца, что очевидно негативно отражается на предпринимательской деятельности истца», — говорится в решении суда.

В требованиях «Сибирского гиганта» отказали. Суд счел, что ритейлер не представил доказательств того, что спорное сообщение сказалось на отношениях с поставщиками. По данным Арбитражного суда, за последние 12 месяцев в отношении компании подали более 42 исков о взыскании задолженности на общую сумму 100 млн руб., передает РБК.

ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» работает в Новосибирске с 1996 года. Генеральным директором компании является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Манцуров. В состав холдинга входят гипермаркеты «Гигант», супермаркеты «Мегас» и универсамы «Горожанка».

По данным «Контур.Фокус», ИП Сергей Ильенко зарегистрирован 7 ноября 2008 года. Основной вид работы — деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами. Дважды участник госзакупок с СГУГиТ на поставку сыров и молочной продукции в ассортименте. 71 раз выступал истцом в Арбитражном суде, 18 дел связаны с договорами поставки на общую сумму 29 млн руб., и один раз ответчиком с «Сибирским Гигантом».