Китайские танки сняли на видео в эшелоне военной техники под Новосибирском

В соцсетях обсуждают: китайцы везут коронавирус, готовятся к совместным с россиянами сборам. Как выяснилось, военные из Поднебесной будут участвовать в танковом биатлоне.

Китайские танки прибыли в Новосибирск

Колонну военной техники на железнодорожных платформах заметили в Новосибирске 9 августа.

Видеоролик с танками, грузовыми автомобилями и другой военной техникой с флагами Народно-освободительной армии Китая заметили подписчики АСТ-54. Вся техника была расположена на железнодорожных платформах воинского эшелона.

Жители Новосибирска довольно бурно отреагировали на сообщение. Одни комментаторы написали, что техника везет коронавирус, другие – отметили, что военные Китая будут принимать участие в сборах под Новосибирском.

Однако, как уточняет «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, эшелон с военной техникой и личным составом Народно-освободительной армии Китая пересек российско-китайскую границу 4 августа. Гости из Поднебесной будут участвовать в международном конкурсе «Танковый биатлон».

На станции Забайкальск технику: танки Type-18, обслуживающие машины, перегрузили с китайских платформ на российские. Это сделано из-за того, что колея железнодорожных путей не совпадает. В Китае она более узкая.