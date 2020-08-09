Белоруссия выбирает президента

Основной соперник Александра Лукашенко — Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Помимо них за кресло главы государства борются еще три кандидата.

Досрочное голосование длилось пять дней

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Основной соперник Александра Лукашенко — Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Ее поддерживают штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — незарегистрированных оппозиционных кандидатов президенты. Помимо Лукашенко и Тихановской, в выборах участвуют Андрей Дмитриев, Анна Канопцкая и Сергей Черечень.

В течение пяти дней в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента. Сегодня ЦИК сообщает, что явка составила 41,7%. То есть, почти половина избирателей уже проголосовала досрочно. ЦИК назвал такую явку на досрочном голосовании рекордной.

Проект «Честные люди», созданный штабом Виктор Бабарико для наблюдения за выборами, сообщал о завышении явки, нарушениях и задержании около 50 наблюдателей.

В субботу вечером была задержана представитель объединенного штаба и соратница Тихановской Мария Колесникова. Она находилась в машине, но представители милиции на своем автомобиле заблокировали ей движение, после чего отвели Марию в свой микроавтобус и доставили в отделение. Однако уже через полчаса ее отпустили, сказав, что перепутали ее с другим человеком. «Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказывали в штабе.

В последние дни количество задержаний оппозиционеров в Белоруссии увеличилось, передает Дождь. Например, вчера днем задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. На ее составили протокол (пока неизвестно за что) и отправили в минский центр изоляции правонарушителей, там она пробудет в ожидании суда, который состоится только в понедельник.

Сама Тихановская накануне приняла решение покинуть свою квартиру в Минске в целях безопасности. Как сообщала ее пресс-секретарь Анна Красулина накануне вечером, кандидат в президенты находится в окружении членов предвыборного штаба и журналистов. «Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города», — говорила она.

Всего необходимое число подписей за выдвижение кандидатом сдали в ЦИК семь претендентов, однако двоих из них — Виктора Бабарико (против него возбудили уголовное дело, он находится под арестом) и Валерия Цепкало (вскоре был вынужден уехать из Беларуси, опасаясь преследования) — к выборам не допустили.

Главный соперник Александра Лукашенко — жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская. Ее штаб объединился со штабами Цепкало и Бабарико. В результате лидерами оппозиции в эту предвыборную кампанию стали три женщины — Тихановская, жена Цепкало Вероника и представитель штаба Бабарико Мария Колесникова. На протяжении последних недель они собирали многочисленные митинги по всей стране.

В избирательном бюллетене еще трое кандидатов: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.