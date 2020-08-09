09.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Белоруссия выбирает президента

12:57 09.08.2020 Фото: Википедии
0

Основной соперник Александра Лукашенко — Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Помимо них за кресло главы государства борются еще три кандидата.

Белоруссия выбирает президента
Досрочное голосование длилось пять дней

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Основной соперник Александра Лукашенко — Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Ее поддерживают штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — незарегистрированных оппозиционных кандидатов президенты. Помимо Лукашенко и Тихановской, в выборах участвуют Андрей Дмитриев, Анна Канопцкая и Сергей Черечень.

В течение пяти дней в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента. Сегодня ЦИК сообщает, что явка составила 41,7%. То есть, почти половина избирателей уже проголосовала досрочно. ЦИК назвал такую явку на досрочном голосовании рекордной.

Проект «Честные люди», созданный штабом Виктор Бабарико для наблюдения за выборами, сообщал о завышении явки, нарушениях и задержании около 50 наблюдателей.

В субботу вечером была задержана представитель объединенного штаба и соратница Тихановской Мария Колесникова. Она находилась в машине, но представители милиции на своем автомобиле заблокировали ей движение, после чего отвели Марию в свой микроавтобус и доставили в отделение. Однако уже через полчаса ее отпустили, сказав, что перепутали ее с другим человеком. «Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказывали в штабе.

В последние дни количество задержаний оппозиционеров в Белоруссии увеличилось, передает Дождь. Например, вчера днем задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. На ее составили протокол (пока неизвестно за что) и отправили в минский центр изоляции правонарушителей, там она пробудет в ожидании суда, который состоится только в понедельник.

Сама Тихановская накануне приняла решение покинуть свою квартиру в Минске в целях безопасности. Как сообщала ее пресс-секретарь Анна Красулина накануне вечером, кандидат в президенты находится в окружении членов предвыборного штаба и журналистов. «Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города», — говорила она.

Всего необходимое число подписей за выдвижение кандидатом сдали в ЦИК семь претендентов, однако двоих из них — Виктора Бабарико (против него возбудили уголовное дело, он находится под арестом) и Валерия Цепкало (вскоре был вынужден уехать из Беларуси, опасаясь преследования) — к выборам не допустили.

Главный соперник Александра Лукашенко — жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская. Ее штаб объединился со штабами Цепкало и Бабарико. В результате лидерами оппозиции в эту предвыборную кампанию стали три женщины — Тихановская, жена Цепкало Вероника и представитель штаба Бабарико Мария Колесникова. На протяжении последних недель они собирали многочисленные митинги по всей стране.

В избирательном бюллетене еще трое кандидатов: сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто победит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сгорели 7 больных COVID-19 в отеле, 20 ранены: паника охватила персонал и пациентов
14:19 09-08-2020
Сгорели 7 больных COVID-19 в отеле, 20 ранены: паника охватила персонал и пациентов
Как повысить пенсии в России до уровня Европы? Экономисты назвали способы
14:08 09-08-2020
Как повысить пенсии в России до уровня Европы? Экономисты назвали способы
Кто быстрее умрет - вегетарианцы или мясоеды?
14:00 09-08-2020
Кто быстрее умрет - вегетарианцы или мясоеды?
Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СК
13:50 09-08-2020
Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СК
Дачники чистят берег Обского моря после работы в СНТ "Волна" и "Металлист"
13:42 09-08-2020
Дачники чистят берег Обского моря после работы в СНТ
Погибли 11 человек на пожаре в многоэтажке. Среди погибших трое детей
13:27 09-08-2020
Погибли 11 человек на пожаре в многоэтажке. Среди погибших трое детей
ФСБ задержала судью за взятку: в 25 млн рублей она оценила освобождение бизнесмена в Волгограде
13:19 09-08-2020
ФСБ задержала судью за взятку: в 25 млн рублей она оценила освобождение бизнесмена в Волгограде
Рубят рощу под покровом ночи в выходные в Микрорайоне Бердска
13:10 09-08-2020
Рубят рощу под покровом ночи в выходные в Микрорайоне Бердска
Самый малочисленный народ России насчитывает всего 24 человека
13:08 09-08-2020
Самый малочисленный народ России насчитывает всего 24 человека
Белоруссия выбирает президента
12:57 09-08-2020
Белоруссия выбирает президента