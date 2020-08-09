ФСБ задержала судью за взятку: в 25 млн рублей она оценила освобождение бизнесмена в Волгограде

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, именно такую сумму судья, по данным следствия, просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова.

Предприниматель был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным".

По словам источника, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, она продолжала общаться с семьей предпринимателя. "Судья сказала супруге, что у нее есть человек - председатель судебного департамента Гусев, который якобы решит вопрос об освобождении Зубкова по болезни. При задержании Добрынина устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья", - рассказал собеседник агентства о деталях задержания.

Дело о поджоге

Помимо Зубкова, по делу о поджоге дома губернатора арестован экс-глава управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаил Музраев. Генералу предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). 11 июня прошлого года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил Музраева и Зубкова в СИЗО. Вину Музраев не признает.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению. Ими оказались пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала.