Погибли 11 человек на пожаре в многоэтажке. Среди погибших трое детей

Трагедия произошла в чешском Богумине. 6 человек сгорели, пятеро разбились, прыгая из окна на 13-м этаже, чтобы спастись от огня.

В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек

Жертвами пожара, который произошел в субботу в одном из многоэтажных панельных домов города Богумин в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чехии, стали 11 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.

"При пожаре в одной из квартир на 12-м этаже 14-этажного панельного дома в городе Богумин погибли шесть человек, из которых трое детей. Еще пятеро, проживавшие в квартире над ними на 13-м этаже, не смогли покинуть свое жилище и, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон. Они разбились при падении", - отметил он.

Причины возникновения пожара расследует полиция. Согласно одной из рабочих версий, огонь разжег пока неизвестный злоумышленник.

По числу жертв пожар в городе Богумин стал крупнейшим в Чехии с 1990 года, передает ТАСС.