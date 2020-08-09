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Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СК

13:50 09.08.2020 Фото: СКР
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Тело уже передали родственникам для захоронения. Найденное при осмотре телесное повреждение не имеет криминального характера. 15-летняя Марина скончалась от рака 4-й стадии.

Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СК
В СК назвали причину смерти 15-летней девочки в Среднеуральском монастыре
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СК

Причину смерти девочки в захваченном монастыре на Урале установил СКСкончался от СOVID-19 изгонявший бесов архимандрит Троице-Сергиевой лавры ГерманЕщё 354 новостей

На теле умершей в монастырском хосписе девочки обнаружили телесные повреждения. В связи с этим проводили судебно-медицинскую экспертизу.

15-летняя воспитанница умерла в Среднеуральском женском монастыре не из-за травм, а от тяжелого заболевания. Об этом стало известно по результатам вскрытия, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«Тело вчера родственникам уже передали для захоронения. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера», — заявил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

6 августа в Среднеуральском женском монастыре, который захватил лишенный сана схиигумен Сергий, умерла 15-летняя воспитанница Марина. Девочка была больна раком в 4-й стадии — в хоспис на территории монастыря ее «отправили поддерживать исповедью», так как врачи были бессильны. После сообщений об инциденте к Сергию приехала полиция.

В документе за подписью руководителя следственного отдела по Верхней Пышме было указано, что при осмотре тела девочки были обнаружены телесные повреждения, в связи с чем необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Всеволода Могучева, мать Марины рассказывает, что сделали все, что можно: девочке давали наркотические вещества и та дышала через трубку, потому что задыхалась. Возможно, телесные повреждения связаны именно с этим, передает 66.ru.

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