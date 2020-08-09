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Кто быстрее умрет - вегетарианцы или мясоеды?

14:00 09.08.2020 Фото: pixabay.com
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Кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, в чем плюсы и минусы каждой системы питания.

Кто быстрее умрет вегетарианцы или мясоеды?
Кто стареет быстрее: вегетарианцы или мясоеды? — вердикт врача

Вот уже порядка нескольких лет идет активное противостояние вегетарианцев и мясоедов. Одни утверждают, что легкая и полезная пища помогает им чувствовать себя бодрее, другие настаивают, что без мяса долго и счастливо прожить просто невозможно.

Раз и навсегда разрешить этот спор решила кандидат медицинских наук, врач диетолог и нутрициолог Инна Кононенко. В беседе с 5-tv.ru эксперт с научной точки зрения объяснила, как зависит продолжительность жизни от потребляемых продуктов и кто в принципе стареет быстрее.

Для начала Кононенко отметила, что сегодня существует лишь два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение.

«У вегетарианцев и веганов толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов. За счет того, что они не употребляют большое количество холестерина. Но если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться», — отметила медик.

Вторым главным маркером старения является работа митохондрий — «энергетических станций» клеток. Как пояснила Инна Кононенко, чем их больше, чем лучше они работают, тем лучше мы живем.

«У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить», — отметила эксперт.

Оказалось, что отсутствие даже одной аминокислоты нанесет непоправимый вред здоровью человека. Так, каждый конкретный белок расщепляется и усваивается только при наличии конкретного органического соединения. Если таковое отсутствует, вскоре начнутся проблемы с ростом волос, ногтей, ухудшится зрение, состояние кожи, и, конечно, сосудов.

«Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться. Поэтому мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы. Но при условии, что соблюдают правильное питание», — констатировала Инна Кононенко.

А в заключение добавила: чтобы чувствовать себя бодрым и счастливым, каждой из «враждующих» сторон, независимо от приверженности к определенной диете, важно избегать дефицита витаминов и микроэлементов.

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