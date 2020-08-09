Как повысить пенсии в России до уровня Европы? Экономисты назвали способы

Уровень пенсий не соответствует жизненным потребностям пожилых россиян. Поэтому необходимо повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

Пенсионное обеспечение зависит от страховых госпенсий

Экономисты Никита Масленников и Константин Селянин рассказали, как добиться повышения пенсий в России до уровня Европы. Основной акцент необходимо сделать на развитии накопительной системы.

В России необходимо развивать систему накопительной пенсии, что позволит гражданам получать такие же достойные выплаты в старости, как в Европе. Об этом Ura.ru рассказали экономисты.

Как пояснил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, в России людям приходится рассчитывать на себя, ибо государство постоянно откладывает инициативу.

Эффективность пенсионной системы можно оценить на основе динамики показателя коэффициента замещения (соотношение средней пенсии к средней зарплате). В России он постепенно уменьшается и вскоре может достигнуть 30%.

В Европе средний коэффициент замещения составляет 70%, причём первую половину его формирует накопительная пенсия, а вторую - государство. Проблемы связаны с ростом дефицита средств в Пенсионном фонде России (ПФР) и тем, что пенсионное обеспечение зависит от страховых госпенсий.

А экономиcт Константин Селянин считает, что основной проблемой для государства в накопительной пенсионной системе является то, что власти должны взять на себя заботу об уже существующих пенсионерах, так как работающие граждане платили налоги.

Чтобы ликвидировать дефицит средств, необходимо создавать новые рабочие места и благоприятные условия для развития бизнеса, а также пересмотреть бюджетные расходы и пенсионную реформу.

Ранее доцент РАНХиГС Константин Добромыслов указал на то, что текущий уровень пенсий не соответствует жизненным потребностям пожилых людей в России. Поэтому необходимо повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы он составлял не менее 30 тысяч рублей.

"Это тот минимальный потребительский бюджет, который должен получать человек, работающий по найму. Тогда отчисления в Пенсионный фонд тоже вырастут вдвое, а люди получат дополнительный доход", - цитирует его слова РИА ФАН.