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Сгорели 7 больных COVID-19 в отеле, 20 ранены: паника охватила персонал и пациентов

14:19 09.08.2020 Фото: МЧС
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Пожар вспыхрул в индийском отеле "Сварна палас", который используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией. Причина - короткое замыкание.

Сгорели 7 больных COVID 19 в отеле, 20 ранены: паника охватила персонал и пациентов
В Индии произошел пожар в отеле, где находились больные COVID-19

По меньшей мере семь человек погибли и еще более 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в воскресенье в индийском отеле "Сварна палас", который в настоящее время используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш.

"В результате инцидента погибли семь человек, пострадали 15-20 человек. Их срочно доставили в больницу. Двое-трое из них находятся в критическом состоянии", - приводит телеканал слова сотрудника местной полиции.

Как указывает NDTV, пожар вызвал панику среди пациентов, несколько из них выпрыгнули из здания, чтобы спасти свои жизни. Всего в учреждении проходили лечение 22 пациента.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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