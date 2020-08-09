Вспорол живот родному сыну 70-летний отец во время пьяной ссоры в Новосибирской области

Доставленный в больницу раненый не признался, кто его порезал. Но полицейские вычислили и задержали подозреваемого.

Попойка родственников закончилась поножовщиной

В Тогучинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

8 августа в 17.00 из дома по улице Речной д. Кусково Тогучинского района бригада скорой помощи доставила в центральную районную больницу 47-летнего мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости. При поступлении потерпевший ничего не пояснил. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался отец потерпевшего - 70-летний местный житель.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между отцом и сыном произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Получены признательные показания. Проводится расследование.