09.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сенсацию в деле Ефремова обещает адвокат потерпевших Добровинский

15:33 09.08.2020 Фото: СКР
0

По словам защитника, произойдет "некое значимое для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам".

Сенсацию в деле Ефремова обещает адвокат потерпевших Добровинский
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Во вторник, 11 августа на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие". Об этом заявил "Газете.Ru" адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно", — пояснил юрист.

Он также отметил, что никогда не говорил, что актеру вынесут обвинительный приговор.

"Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро", — пояснил Добровинский.

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приговор будет обвинительным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пропал интернет в Белоруссии в день выборов
18:08 09-08-2020
Пропал интернет в Белоруссии в день выборов
Больше платить за услуги ЖКХ на 4% с августа 2020 придется россиянам
17:57 09-08-2020
Больше платить за услуги ЖКХ на 4% с августа 2020 придется россиянам
Сняли со счетов и карт 30 млн рублей за 2 недели мошенники у жителей Новосибирской области
17:47 09-08-2020
Сняли со счетов и карт 30 млн рублей за 2 недели мошенники у жителей Новосибирской области
Путин написал письмо на пяти страницах о задержанных 33 россиянах президенту Белоруссии
17:35 09-08-2020
Путин написал письмо на пяти страницах о задержанных 33 россиянах президенту Белоруссии
Труп убитого мужчины всплыл в реке
17:26 09-08-2020
Труп убитого мужчины всплыл в реке
Бердск"Нам, попрошайкам, не стыдно. Это чиновники жмоты": Просят выплату в 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет россияне
17:04 09-08-2020
БердскАномальная жара продержится в Бердске до 12 августа
16:37 09-08-2020
Аномальная жара продержится в Бердске до 12 августа
Утонули сразу четверо студентов-индийцев в Волге. Все не умели плавать
16:27 09-08-2020
Утонули сразу четверо студентов-индийцев в Волге. Все не умели плавать
Что бесит туристов на российских курортах в коронавирус?
16:17 09-08-2020
Что бесит туристов на российских курортах в коронавирус?
10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери
16:02 09-08-2020
10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери