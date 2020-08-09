Сенсацию в деле Ефремова обещает адвокат потерпевших Добровинский

По словам защитника, произойдет "некое значимое для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам".

Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Во вторник, 11 августа на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится "значимое событие". Об этом заявил "Газете.Ru" адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Вы все услышите во вторник, потому что <…> произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно", — пояснил юрист.

Он также отметил, что никогда не говорил, что актеру вынесут обвинительный приговор.

"Как минимум, не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро", — пояснил Добровинский.

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, актер заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.