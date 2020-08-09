Магнитная буря 10 августа 2020 года повлияет на давление: Как избежать неприятных последствий от бурь августа

В первую очередь магнитные колебания влияют на вязкость крови, что и приводит к неприятным последствиям.

Процессы, которые происходят в космосе и природе не подконтрольны человеку, но могут сильно влиять на его самочувствие

Магнитные бури наступают с разной периодичностью, и бывают разные по мощности. В августе 2020 года для метеозависимых людей будет несколько неблагоприятных дней, которые могут влиять на самочувствие. Избежать неприятных последствий, или уменьшить их поможет предварительная подготовка к ним, и сохранение спокойствия.

Дни с магнитными бурями в августе

Процессы, которые происходят в космосе и природе не подконтрольны человеку, но могут сильно влиять на его самочувствие. Такое происходит во время магнитных бурь, когда начинаются колебания в магнитном поле Земли. В августе всегда солнечная активность больше, чем в предыдущие летние месяцы. Поэтому людям нужно подготовиться к череде неблагоприятных дней:

10 августа – магнитная буря средней силы;

13 и 14 августа – магнитная буря слабой силы;

21 и 22 августа – сильная магнитная буря;

29 августа – средней силы магнитная буря.

Магнитные бури в августе не будут иметь очень сильные колебания, которые угрожают серьезными проблемами здоровью человека. Вспышки, которые произойдут на Солнце, могут повлиять, но в незначительной степени. Своевременная подготовка к ним, пойдет на пользу, и возможно человек даже не заметит их наступление.

Влияние неблагоприятных дней на человека во время магнитных бурь

Эксперты, которые изучают влияние на человека магнитных бурь, уверяют, что только 10% всего населения чувствуют их приход. Из-за чего это происходит научно еще не доказано, но люди в возрасте чувствует их сильнее. Не стоит себя настраивать на плохое самочувствие, ведь мнительность порой играет не лучшую роль в таком случае.

Каждая магнитная буря по своей силе может затрагивать разные органы и болезни человека:

10 августа – возможно влияние на артериальное давления, поэтому людям склонным к ее скачкам стоит иметь в виду, и заранее попринимать стабилизирующие препараты;

13 и 14 августа – влияние магнитных бурь очень слабое, поэтому только сверх чувствительные люди будут страдать от мигрени и головной боли;

21 и 22 августа – к магнитной бури присоединится аномальная жара, которая ухудшит состояние не только метеозависимых людей. Возможно проявление тахикардии, мигрени, бессонницы, или наоборот сонливости, перепады в настроении, боль в суставах;

29 августа – может ухудшится сон, и его разбалансированность, головные боли и мигрени, влияние на психическое и эмоциональное состояние.

Избежать, или уменьшить влияние магнитных бурь в августе поможет самоконтроль за своим здоровьем и поведением. Нужно отложить тяжелые физические нагрузки на этот период, больше отдыхать, и принимать достаточное количество воды. В первую очередь магнитные колебания влияют на вязкость крови, что и приводит к неприятным последствиям.

Из народных методов самолечения может помочь отвар гвоздики. Несколько штук нужно заварить, и выпить. Ее можно даже просто пожевать, чтобы улучшить самочувствие. В качестве успокаивающих травяных настоек помогут пустырник, валерьяна, шалфей. Их можно просто добавлять в чай при заваривании.

Источник: rsute.ru