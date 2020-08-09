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Пьяная женщина спрыгнула с парома в Обь

15:43 09.08.2020 Фото: pxhere.com
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Подвыпившая все же выбралась на сушу, но и там продолжила нецензурно выражаться и вести себя агрессивно по отношению к окружающим.

Пьяная женщина спрыгнула с парома в Обь
Капитан судна экстренно замедлил ход и кинул женщине спасательный жилет

В Томской области на речной переправе через реку Обь пьяная женщина спрыгнула с парома и сопротивлялась попыткам ее спасти, сообщает пресс-служба ЛУ МВД на транспорте по СФО.

В полицию поступила информация от капитана речного парома о том, что при следовании к городу Колпашево по реке Оби одна из пассажирок прыгнула за борт. Капитан судна экстренно замедлил ход и кинул женщине спасательный жилет, но течение моментально отнесло ее от плавсредства.

Спустя некоторое время сотрудники полиции нашли купавшуюся в воде девушку. Однако сибирячка отказалась от предложенной помощи и оттолкнула катер, продолжив плескаться в воде.

В итоге подвыпившая все же выбралась на сушу, но и там продолжила нецензурно выражаться и вести себя агрессивно по отношению к окружающим. При этом медосвидетельствование установило лишь легкую степень алкогольного опьянения.

За нарушение общественного порядка против 25-летней купальщицы составили два протокола и назначили 2050 рублей штрафа.

Источник: amic

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