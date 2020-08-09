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10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери

16:02 09.08.2020 Фото: omolitvah.ru
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Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. 

10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери
Смоленская икона Божией Матери — одна из главнейших святынь русской земли
Сюжет: Православные обряды
10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери

10 августа 2020 года праздник Смоленской иконы Божией Матери11 августа 2020 - день рождения Великого святого Николая Чудотворца. 11 сильнейших молитв святомуЕщё 187 новостей

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия-Смоленская», известна на Руси с древнейших времен. Одигитрия (от греч. — путеводительница) — один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем.

Смоленская икона Божией Матери — одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь.

Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 года хранилась в Смоленском соборном храме, откуда и произошло современное название иконы. С помощью иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 1239 году, во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один из отрядов неприятеля отправился к Смоленску.

Жители города, видя неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы «Одигитрии» через Своего верного раба благочестивого воина Меркурия, который проникнув ночью в стан Батыя и перебив множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина, защитил жителей города.

Источник: calend

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