Что бесит туристов на российских курортах в коронавирус?

Отдыхающие жалуются на персонал. Компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя, что отменили возвращение денег и за туры можно взять только тур. Таких норм нет.

Названы основные жалобы туристов на российских курортах в пандемию

Отдыхающие на российских курортах жалуются на нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц. Об этом в воскресенье, 9 августа, рассказала инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

Такие выводы позволили сделать данные функционирующего при фонде центра «Безопасность 2.0». За почти месяц работы горячей линии в центр поступили 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте.

«Шестьдесят пять процентов из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — цитирует Сутормину РИА Новости.

Она уточнила, что большая часть обращений приходит от туристов, посетивших южные регионы страны — Краснодарский край, Крым.

Меньше жалоб касается работы гостиниц и объектов общепита. Туристы сообщают о несоблюдении сотрудниками правил ношения масок — персонал носит маски формально, не прикрывая рта и носа. Несколько жалоб касались отсутствия санитайзеров, дезинфицирующих средств, а также ненадлежащей уборки в номере.

Сутормина отметила, что 23% обратившихся требовалась консультация: в какие российские регионы можно поехать этим летом, нужно ли иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, нужно ли будет соблюдать режим самоизоляции по прибытии. При этом 5% граждан сообщили, что турфирмы отказываются возвращать средства за туры, которые еще не состоялись.

«Понятно, что туроператоры понесли убытки и сейчас им крайне тяжело возвращать любые средства. Но недопустимы ситуации, когда компании пытаются ввести потребителей в заблуждение, заявляя о том, что отменили возвращение финансовых средств в этом году и за туры можно взять только тур. Таких норм нет. На стороне граждан и закон по защите прав потребителей, и Гражданский кодекс. В крайнем случае, если не удастся договориться между собой, есть суд», — заявила вице-президент фонда.

По словам Суторминой, несколько граждан пожаловались на процедуру возврата средств за авиабилеты, оставшиеся — на проблемы с сервисом: отсутствие полотенец, иных необходимых предметов, постоянный шум со стороны соседей, иногда грубость со стороны работников.

Эксперт также отметила, что около десятка обращений поступило от родителей, которые не могут в этом году отправить своих детей отдыхать в детский лагерь в другие регионы.