Утонули сразу четверо студентов-индийцев в Волге. Все не умели плавать

Они отдыхали на берегу с сокурсниками. Когда один начал тонуть, к нему на помощь бросились соплеменники. И все ушли под воду.

Четверо студентов из Индии утонули в Волгограде

Как сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по региону, четверо граждан Индии, учащихся волгоградского вуза, отдыхали с сокурсниками на берегу Волги на пляже хутора Бобры Среднеахтубинского района. Тела погибших обнаружили спустя сутки сотрудниками спасательной службы.

По предварительной версии следствия, один из индийцев начал тонуть во время купания. Услышав крики, трое приятелей бросились на помощь. Но, как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось.

По факту произошедшего Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка.