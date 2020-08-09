Аномальная жара продержится в Бердске до 12 августа

Не купаться на диких пляжах, не жечь костры и аккуратнее гулять по лесу советуют в региональном МЧС.

Летом-2020 температура в Бердске бьет рекорды

Западно-Сибирский Гидрометцентр сообщает о том, что в Новосибирской области сохранится аномально жаркая температура с повышением температуры до 30 градусов тепла и выше. Жаркая погода продержится в регионе до 12 августа.

Специалисты главка МЧС России по Новосибирской области напоминают гражданам о том, что комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение очагов природных пожаров, пожаров в жилье, происшествий на водных объектах.

Аномально жаркая погода будет способствовать возникновению очагов природных пожаров, особенно в южной и приобско-боровой зоне, в частности в Купинском, Баганском, Карасукский, Краснозерском, Кочковском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах.

В связи с массовым выездом населения за город и на дачные участки, особенно в выходные дни, возрастает вероятность возникновения очагов природных пожаров на территориях, прилегающих к крупным населенным пунктам и в районах садово-дачных обществ. Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России отмечают, что за прошедшую неделю 107 пожаров произошло при горении сухой травы и мусора.

Не исключается риск возникновения бытовых пожаров в связи с большой нагрузкой на электросети при использовании кондиционеров и вентиляторов. Причинами возгорания могут стать неосторожное обращение населения с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения, разжигании костров и мангалов, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, монтажа и эксплуатации электропроводки.

На акватории Новосибирской области также прогнозируется неспокойная обстановка. В первую очередь это связано с массовым купанием в необорудованных местах, оставлением детей вблизи водоемов без присмотра взрослых, нарушением правил безопасности при пользовании маломерными плавательными средствами. Наиболее вероятно возникновение несчастных случаев и происшествий на Новосибирском водохранилище, на реках Обь, Бердь, Иня, Каменка, Омь, озерах Чаны, Сартлан, Медвежье и Юго-Западном котловане города Новосибирск.

Летом регистрируются случаи пропажи любителей сбора дикоросов. В 2020 году в Новосибирской области в два раза увеличилось количество людей, потерявшихся в лесу по сравнению с прошлым годом. Перед походом в труднодоступную и сложную для ориентирования местность необходимо подготовиться, взять с собой заряженный мобильный телефон, сообщить своим близким, куда вы ушли, надевать светлую или яркую одежду, в которой вас можно будет найти в случае пропажи.