Труп убитого мужчины всплыл в реке

В Калуге тело убитого мужчины нашли в реке

Вечером в пятницу вечером в реке Угра в районе автомобильного моста дороги между поселком Резвань и деревней Угра обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Проплывающее тело мужчины увидел рыбак, который сообщил о находке в правоохранительные органы. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося и лица, причастного к совершению преступления.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование сейчас продолжается.