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Больше платить за услуги ЖКХ на 4% с августа 2020 придется россиянам

17:57 09.08.2020 Фото: pixabay.com
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Пересмотр стоимости тарифов необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, заявили в ФАС.

Больше платить за услуги ЖКХ на 4% с августа 2020 придется россиянам
Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Тарифы за услуги ЖКХ связаны с величиной инфляции в стране, в зависимости от ее размера (инфляции) устанавливаются средние индексы роста тарифов в российских регионах, пояснил чиновник. По данным Росстата, стоимость коммунальный услуг в июле выросла на 2,1% относительно июня этого года.

Индексы роста тарифов являются единственным инструментом сдерживания цен на услуги ЖКХ, а их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы предприятий в сфере коммунальных услуг и обеспечения доступности и качества таких услуг для потребителей, пояснил Королев.

Тарифы на коммунальные услуги в России индексируются ежегодно. Последний раз тарифы для россиян увеличили 1 июля этого года. В среднем по стране платежка за ЖКУ подорожала от 2,4% до 6,5%. В Москве коммунальные тарифы выросли на 5%, в Подмосковье — на 4,1%.

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