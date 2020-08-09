Пропал интернет в Белоруссии в день выборов

Проблемы с выходом в интернет появились в Минске в воскресенье, передает ТАСС.
С 08:30 (время совпадает с мск) 9 августа, по наблюдению корреспондентов, отмечаются перебои со связью и мобильным интернетом. Не работает Telegram и еще ряд социальных сетей. Проблемы также наблюдаются с подключением через VPN.
Воспользоваться интернетом в центре Минска пока получается только в отеле, но в ограниченном режиме, так как загружаются не все страницы.
В центре города перекрыта часть улиц, воспользоваться службой заказа такси через мобильный интернет также получается с трудом.
В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.
Так как там нет развитого механизма блокировок, все «сегментные» отключения происходят очень криво.
Сейчас Белтелеком фильтрует анонсы своих сетей и сетей подключенных провайдеров в сторону некоторых сервисов (то есть, прерывают связь с ними) и проверяют общественную реакцию и технический эффект — в том числе, завалится ли то, что не должно завалиться.
Чтобы объяснить это, они даже выпустили очень смешную новость, в которой пишут про DDoS-атаки на государственные ресурсы и приводят много умных слов: UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding.
Не очень понятно, кого именно прислуга власти считает за идиотов, ведь все прекрасно понимают: у власти огромный мотив выключать интернет — все государства в этой ситуации так поступают, а вот их государственные сайты нахрен никому не нужны, на них даже не заходит никто.
И у меня вопрос к позорным сказочникам: понятно, что вам приказали «напишите побольше страшных и умных слов», но что такое «UDP0 Flooding» и чем это отличается от «UDP Flooding»?
Кого обмануть пытаетесь?