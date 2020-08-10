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Общество / Стиль жизни

Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?

22:00 10.08.2020 Фото: pxhere
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Мужчины не привыкли говорить о своих слабостях. В однако в любовном деле они очень непредсказуемы. К примеру, от нескольких имен они просто приходят в восторг еще до знакомства с характером его обладательницы. Но что же это за имена?

Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Такие девушки привлекают мужчин своим оптимизмом, жизнерадостностью и неутолимой энергией

Александра

Обладательница имени Александра отличается мужественностью и стойкостью. Такие девушки быстро добиваются успеха и всего, чего только ни захотят. Часто их стремление связано с карьерой, поэтому многих начальниц и просто успешных личностей зовут именно так. Помимо этого, Александра отличается женственностью и чувственностью, что просто сводит с ума мужчин.

Анна

Девушки по имени Анна также отличаются сильным характером, однако они более мягкие. В будущем они стают заботливыми мамами и любящими женами, способными в любой момент оказать поддержку. Такие девушки привлекают мужчин своим оптимизмом, жизнерадостностью и неутолимой энергией. Часто именно они служат двигателем, который не дает мужчинам сдаться или усомниться в себе.

Виктория

Имя Виктория переводится со многих языков «победа», поэтому девушка, обладающая этим именем, славится трудолюбием, напористостью и сильным характером. Она не боится трудностей, поэтому готова взяться за самую сложную или даже невыполнимую работу. Но в то же время такая девушка часто сомневается в своих силах, хотя старается это никому не показывать. Возможно, именно из-за этого качества характера она будет долго искать себе вторую половинку, которая не только сможет ее поддержать, но и защитить в случае опасности, помочь принять решение или просто верить в нее.

Ирина

Девушка по имени Ирина не привыкла жить спокойной и размеренной жизнью, поэтому всеми силами попытается разнообразить свою жизнь и жизнь мужа. Постоянные путешествия, новые знакомства, вечеринки, романтические вечера – с этой особью невозможно соскучиться.

Помимо этого, девушка умеет здраво мыслить и не будет тратить деньги на ненужные вещи, за что мужчины любят ее еще больше.

Марина

Марина – достаточно уверенная в себе особа, которая привыкла контролировать чувства, эмоции, и не идти у них на поводу. В то же время она умеет оказывать поддержку, дарить уверенность и стремление к новым начинаниям. Такая девушка никогда не жалуется на здоровье, однако любит проявление заботы и любви со стороны мужчины.

Хоть мужчин и привлекают девушки с этими именами, это еще не значит, что другие представительницы женского пола чем-то хуже. У каждого свои вкусы и предпочтения, поэтому отчаиваться или терять надежду не стоит.

Источник: navalnyfals

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От редакции

Как вас зовут?

Аноним, 22 июля 2020 20:28
НВР:
Лариса
Аноним, 22 июля 2020 21:18
Лариса - самое желанное имя.
Аноним, 23 июля 2020 14:22
НВР:
Магда
Аноним, 23 июля 2020 15:49
Сколько встречал Викторий все были слабы на передок. Закономерность или так мне повезло?
Виктория, 27 июля 2020 20:58
Имя произ.от Виктора и характер не слабый. Что касается передка у некоторых особей. Так и про муж.некот.говорят думает тем что снизу. Это кому как повезет.
Аноним, 23 июля 2020 18:31
НВР:
Наташа
Аноним, 23 июля 2020 18:56
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Елена
Аноним, 23 июля 2020 19:43
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Любовь
Аноним, 23 июля 2020 21:53
НВР:
Мария
Аноним, 23 июля 2020 22:02
Моё имя Ирина,но я совсем не люблю путешествия и не тяну никуда мужа за приключениями. Не всё верно пишете.
А я люблю путешествовать, 28 июля 2020 11:28
НВР:
Ирина
evro, 29 июля 2020 08:31
Это же просто ради развлечения. Какая правда здесь может быть? В этой же урне для развлекалок: гадания,гороскопы..... вы еще пиковую даму попробуйте вызвать и сказать потом,что это не верно))))))
Аноним, 23 июля 2020 22:25
НВР:
Евгения
Аноним, 23 июля 2020 22:47
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Ирина
Аноним, 24 июля 2020 08:53
НВР:
Наталья
Аноним, 24 июля 2020 13:00
Про Анн и Ирин в корне не согласен.
Есть две знакомые Ани, более стервозных и не разумных девушек не встречал. Может мне так повезло.
Жену Ирину не в жизнь, не вытащить куда-нибудь. Кроме долбанного смартфона с инстаграмом, ничего знать не хочет. А по поводу разумных трат денег, просто ржу не могу. Где вы такие дурные и непроверенные статьи берете.
Что называется лишь бы полосу забить. Взяли случайные имена, накидали к ним прилагательных и статья готова. Такую ерунду может любой студент крапать.
А имена нравятся, Лиза, Лера, Катя.
Аноним, 24 июля 2020 16:11
НВР:
Роман
Аноним, 24 июля 2020 21:07
НВР:
Анжелика
Аноним, 24 июля 2020 21:07
НВР:
Лилия
Аноним, 25 июля 2020 00:14
НВР:
Ксения
Аноним, 25 июля 2020 13:52
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Марина
Аноним, 25 июля 2020 14:40
Екатерина
Аноним, 25 июля 2020 15:00
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