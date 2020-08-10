Главная молитва Смоленской Божией Матери в день памяти 10 августа 2020 года

В чем помогает Смоленская икона Божьей Матери

Этой иконой явлено столько чудес, что ее значение не нуждается в объяснениях – она и сегодня остается для православных одним из наиболее чтимых образов Богородицы, покровительницы и защитницы Русского государства. Именно поэтому к ней обращаются с молитвами о защите Родины от вражеских нашествий и войн; о сохранении жизни и здоровья военнослужащих, особенно в горячих точках; об избавлении от эпидемий.

Помогает Смоленская Богоматерь и в семейных делах: защищает семейный очаг от завистников и недоброжелателей; укрепляет стойкость в вере и помогает противостоять искушениям и заблуждениям; помогает исцелиться от тяжких недугов и разрешить сложные жизненные ситуации.

Почитание 10 августа, 18 ноября и 7 декабря (по новому стилю)

Молитва Смоленской Божьей Матери