Главная молитва Смоленской Божией Матери в день памяти 10 августа 2020 года

В чем помогает Смоленская икона Божьей Матери
Этой иконой явлено столько чудес, что ее значение не нуждается в объяснениях – она и сегодня остается для православных одним из наиболее чтимых образов Богородицы, покровительницы и защитницы Русского государства. Именно поэтому к ней обращаются с молитвами о защите Родины от вражеских нашествий и войн; о сохранении жизни и здоровья военнослужащих, особенно в горячих точках; об избавлении от эпидемий.
Помогает Смоленская Богоматерь и в семейных делах: защищает семейный очаг от завистников и недоброжелателей; укрепляет стойкость в вере и помогает противостоять искушениям и заблуждениям; помогает исцелиться от тяжких недугов и разрешить сложные жизненные ситуации.
Почитание 10 августа, 18 ноября и 7 декабря (по новому стилю)
Молитва Смоленской Божьей Матери
О Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пречистая Одигитрие Марие! Услыши нас грешных и недостойных в час сей молящихся и припадающих к Твоему Пречистому Образу со слезами и умиленно глаголющих: изведи нас от рова страстей, Владычице Преблагая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злыя клеветы, и от неправеднаго и лютаго навета вражия. Можеши бо, о Благодатная Мати наша от всякаго зла сохранити люди Твоя и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве Тебе иныя Предстательницы в бедах и обстояниях, и теплыя Ходатаицы о нас, грешных, не имамы. Умоли, Госпоже Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небеснаго; сего ради всегда славим Тя, яко Виновницу спасения нашего, и превозносим святое и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.
Источник: omolitvah