"Нам, попрошайкам, не стыдно. Это чиновники жмоты": Просят выплату в 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет россияне

Петицию под обращением к Путину с просьбой дать еще денег перед 1 сентября на 9 августа подписали около 242 тыс. человек. Активность родителей улетучивается вместе с надеждой.

Выплатить третий раз 10 000 на детей просят российские родмттели

Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет были введены по инициативе российского лидера Владимира Путина в качестве меры против кризиса на фоне пандемии коронавируса. Данные средства были перечислены семьям в июле и июне.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 воскресенья, 9 августа, петиция собрала около 242 тыс. подписей. За сутки появилось меньше 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса, отмечая, что деньги пригодятся для подготовки детей к школе.

Возможность третьей единовременной выплаты на детей в августе еще не подтверждена. Но идею уже поддержали в Госдуме.

Аноним:

-Поднимите задницу, нарожайте детей и будете богатыми. Но вы даже этого не хотите, господа нытики и завистники.

Аноним:

-Может, кто-то скажет, что налогов мало платят, но ведь налогов хватает на простить долги загранице, помогать Донбассу, Сирии, Ливии, Бейруту и т.д., стрелять ракетами, каждая из которых стоимостью как бюджет небольшого города. А могли бы строить больницы (не церкви), школы, дороги, заводы, создавая рабочие места(и налоги) у себя, а не у китайцев.

Аноним:



-Очень сложно говорить однозначно, но тем не менее я решилась: я мама 4-х детей, я не жалуюсь, но тем не менее хотелось бы высказаться... Я и мой муж потеряли работу из-за пандемии. Очень тяжело! Но мы не отчаиваемся и верим, что все наладиться. Паника не лучший советчик, как и гнев. Да, были бы рады выплатам, но мы жили и выжили в 90-е, а значит и теперь не пропадем(печальный опыт есть). Главное - не становиться зверями... Оставайтесь людьми, а государство всегда было непредсказуемо... рассчитывайте только на себя))))

Светлана:

-Это что за урод, который назвал попрошайками российские семьи. Ты такой смелый только в сети??? А у самого очко жмет. И я обращаюсь к женщине, которая говорит: зачем столько рожать??? Сколько Господь дает столько и бери. И наплевать на твое мнение.

Аноним:

- Я всю жизнь работаю, у меня двое детей. Я бы не отказалась от выплаты 10 000 рублей. Это очень большая поддержка. Дай бог здоровья Владимиру Владимировичу!

Анна:

-Попрошайничаем и что? Мы что, не имеем право, в наше время действительно надо рожать поменьше, чтоб потом улица не воспитывала и кормила, однако никого это не касается. Не вашего ума дело сколько у женщины детей, а что на счет выплат, можете поделится, если некоторым они не нужны. МЫ ГОСУДАРСТВУ НЕ МЕНЬШЕ ОТДАЕМ(%, НАЛОГИ, КРЕДИТЫ, ШТРАФЫ, ЖКХ И Т.Д), за все платим и немаленькие деньги,ЧТОБ СЕЙЧАС ЧТО-ТО ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА - НЕ ОБЕДНЕЮТ.

Аноним:



-Да Вы сами, кто пишет, попрошайки. Когда коронавирус пришёл, он не выбирает, кто болеет, кто нет- вот и все в одинаковой ситуации и поэтому будет правильно платить и ещё 10000 рублей в августе. Получается раз за конституцию проголосовали и хватит платить? Вот Америка всем выплатила по 500 долларов детям - они думают о своём будущем, а мы? Сколько неблагополучных семей пропивают деньги своих детей! Да выплатите 10000 за август детям! Спасибо.

Аноним:

- А почему вы называете нас попрошайками, может быть, это наши чиновники жмоты, сделали себе огромные зарплаты, а нам платят копейки, как можно прожить на 20 тыс. с двумя детьми, если за квартиру надо отдать 7 тыс. А вы видели, как выросли цены на всё, перекись Н подорожала с 6 до 70 р.,бинт стоит 50 р.,а продукты... Если бы нам платили 30-35 т., мы бы не попрошайничали.

Оля:

-Государство придумало эту бесплатную самоизоляцию и еще штрафовали за нее. А если б ввели карантин, то действительно обязаны были бы выплатить хотя бы по 50 т.р. детям и хотя б по 100 т.р. на каждого совершеннолетнего. Так что люди вправе требовать эти несчастные 10000. А чтоб не платить, сделали самоизоляцию и при этом закрыли абсолютно все и заставляют носить эти маски до сих пор - это уже принудительно, а не самоизоляция. Кинули людей в работе, у кого бизнес, остались в кредитных долгах коммунальных и т.д., нечем стало платить . А теперь по 10 т.р. на ребенка и называть это ПОПРОШАЙКАМИ. Нет это обязанность государства надо хотя бы до конца года платить.

Аноним:

-Я пенсионерка, но я считаю, надо помогать детям - нам много не надо, а детям надо и покушать и одеться да еще много чего.

Лида:



-Я думаю, агенты от власти, которая не планирует выплачивать 10000 р., стыдит семьи с детьми и настраивает против них общество, якобы наглые, сколько ни дай, все мало! Пусть у топ менеджеров, которые обогащаются за счет НАШИХ природных ресурсов, заберут. Это и будет национальная идея.